Американцы считают, что Трамп лучше Байдена справится с урегулированием конфликта на Ближнем Востоке
WSJ: У Трампа больше шансов добиться мира в секторе Газа, чем у Байдена
Количество американцев, которые считают, что справиться с конфликтом на Ближнем Востоке сможет бывший президент США Дональд Трамп, больше, чем число тех, кто уверен, что эта задача по силам нынешнему главе государства Джо Байдену. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведённого The Wall Street Journal.
Так, чуть меньше половины опрошенных (44%) считают, что Трамп сможет справиться с палестино-израильским конфликтом. А в то, что текущий кризис на Ближнем Востоке сумеет урегулировать Байден, верят лишь 32% респондентов. Опрос издания проводился среди 1500 зарегистрированных избирателей. Погрешность — 2,5%. Других вопросов социологи не задавали.
Ранее Дональд Трамп призвал не смеяться над умственными способностями Джо Байдена. По словам бывшего американского лидера, это не смешно, ведь речь идёт об имеющемся у того доступе к ядерному оружию.