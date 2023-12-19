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19 декабря, 11:55

"Зачем нам страны НАТО?": Путин откликнулся на страхи о военных планах России после разгрома Украины

Путин: У России нет намерения воевать с НАТО или Европой

<p>Президент РФ Владимир Путин с министром обороны Сергеем Шойгу. Обложка © Kremlin.ru</p>

Президент РФ Владимир Путин с министром обороны Сергеем Шойгу. Обложка © Kremlin.ru

У Российской Федерации нет намерений воевать с Европой или НАТО, заявил президент России Владимир Путин на расширенном заседании коллегии Минобороны, комментируя высказывания американского коллеги Джо Байдена о якобы намерении Москвы пойти дальше после разгрома Украины в ходе СВО.

"США и НАТО говорят, что, если на Украине Россия победит, следующие — страны НАТО. Зачем нам страны НАТО? Они не нужны были никогда и в будущем не нужны будут. А зачем так говорят: чтобы побудить их деньги платить", подчеркнул российский лидер.

Путин: Бойцы СВО сокрушили миф о неуязвимости военной техники Запада

Путин: Бойцы СВО сокрушили миф о неуязвимости военной техники Запада

Напомним, Байден во время обращения к Конгрессу заявил о риске нападения России на страны НАТО после победного завершения СВО. В Госдуме поспешили успокоить президента США. А Путин назвал слова Байдена полной чушью. Он подчеркнул, что Москва в войне со странами НАТО совершенно не заинтересована — ни в геополитическом, ни в экономическом, ни в военном плане.

Юрий Лысенко
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