У Российской Федерации нет намерений воевать с Европой или НАТО, заявил президент России Владимир Путин на расширенном заседании коллегии Минобороны, комментируя высказывания американского коллеги Джо Байдена о якобы намерении Москвы пойти дальше после разгрома Украины в ходе СВО.

"США и НАТО говорят, что, если на Украине Россия победит, следующие — страны НАТО. Зачем нам страны НАТО? Они не нужны были никогда и в будущем не нужны будут. А зачем так говорят: чтобы побудить их деньги платить", — подчеркнул российский лидер.