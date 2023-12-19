ВЭФ
Ситуация с бензином
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 19 декабря 2023, 11:55
4186

Путин откликнулся на страхи о военных планах России после разгрома Украины

Путин: У России нет намерения воевать с НАТО или Европой

Президент РФ Владимир Путин с министром обороны Сергеем Шойгу. Обложка © Kremlin.ru

Президент РФ Владимир Путин с министром обороны Сергеем Шойгу. Обложка © Kremlin.ru

У Российской Федерации нет намерений воевать с Европой или НАТО, заявил президент России Владимир Путин на расширенном заседании коллегии Минобороны, комментируя высказывания американского коллеги Джо Байдена о якобы намерении Москвы пойти дальше после разгрома Украины в ходе СВО.

"США и НАТО говорят, что, если на Украине Россия победит, следующие — страны НАТО. Зачем нам страны НАТО? Они не нужны были никогда и в будущем не нужны будут. А зачем так говорят: чтобы побудить их деньги платить", подчеркнул российский лидер.

Путин: Бойцы СВО сокрушили миф о неуязвимости военной техники Запада
Путин: Бойцы СВО сокрушили миф о неуязвимости военной техники Запада

Напомним, Байден во время обращения к Конгрессу заявил о риске нападения России на страны НАТО после победного завершения СВО. В Госдуме поспешили успокоить президента США. А Путин назвал слова Байдена полной чушью. Он подчеркнул, что Москва в войне со странами НАТО совершенно не заинтересована — ни в геополитическом, ни в экономическом, ни в военном плане.

BannerImage
Юрий Лысенко
  • Новости
  • Путин
  • США
  • НАТО
  • ЕС
  • Минобороны РФ
  • Специальная военная операция (СВО)
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar