Путин откликнулся на страхи о военных планах России после разгрома Украины
Путин: У России нет намерения воевать с НАТО или Европой
Президент РФ Владимир Путин с министром обороны Сергеем Шойгу. Обложка © Kremlin.ru
У Российской Федерации нет намерений воевать с Европой или НАТО, заявил президент России Владимир Путин на расширенном заседании коллегии Минобороны, комментируя высказывания американского коллеги Джо Байдена о якобы намерении Москвы пойти дальше после разгрома Украины в ходе СВО.
"США и НАТО говорят, что, если на Украине Россия победит, следующие — страны НАТО. Зачем нам страны НАТО? Они не нужны были никогда и в будущем не нужны будут. А зачем так говорят: чтобы побудить их деньги платить", — подчеркнул российский лидер.
Напомним, Байден во время обращения к Конгрессу заявил о риске нападения России на страны НАТО после победного завершения СВО. В Госдуме поспешили успокоить президента США. А Путин назвал слова Байдена полной чушью. Он подчеркнул, что Москва в войне со странами НАТО совершенно не заинтересована — ни в геополитическом, ни в экономическом, ни в военном плане.