Путин: Бойцы СВО сокрушили миф о неуязвимости военной техники Запада
Все усилия Запада нанести России стратегическое поражение рухнули, а вместе с ними был разрушен и миф о непобедимости западной военной техники. Такое заявление сделал президент России Владимир Путин, выступая на расширенном заседании коллегии Минобороны.
"Миф о неуязвимости западной военной техники рухнул. Все попытки, как говорили на Западе, нанести нам военное поражение, стратегическое поражение разбились о мужество и стойкость нашего солдата, столкнулись с возросшей мощью наших вооружённых сил, потенциалом отечественной промышленности и оборонных производств", — сказал Путин.
Ранее во время выступления Путин заявил, что все участники специальной военной операции должны иметь равные социальные гарантии в соответствии с принципом ратного братства. При этом президент признал, что проблемы ещё не все решены, они остаются.
Kremlin.ru