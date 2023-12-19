Регион

Уведомления отключены

19 декабря, 11:20

Путин: Бойцы СВО сокрушили миф о неуязвимости военной техники Запада

Все усилия Запада нанести России стратегическое поражение рухнули, а вместе с ними был разрушен и миф о непобедимости западной военной техники. Такое заявление сделал президент России Владимир Путин, выступая на расширенном заседании коллегии Минобороны.

"Миф о неуязвимости западной военной техники рухнул. Все попытки, как говорили на Западе, нанести нам военное поражение, стратегическое поражение разбились о мужество и стойкость нашего солдата, столкнулись с возросшей мощью наших вооружённых сил, потенциалом отечественной промышленности и оборонных производств", сказал Путин.

Путин призвал оснастить ВС РФ роботизированными комплексами и боевыми лазерами

Путин призвал оснастить ВС РФ роботизированными комплексами и боевыми лазерами

Ранее во время выступления Путин заявил, что все участники специальной военной операции должны иметь равные социальные гарантии в соответствии с принципом ратного братства. При этом президент признал, что проблемы ещё не все решены, они остаются.

Обложка ©

Kremlin.ru

Юрий Лысенко
  • Новости
  • Путин
  • Специальная военная операция на Украине
  • Мировая политика
  • Политика

    • Подписаться на LIFE

    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров