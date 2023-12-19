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Регион
Опубликовано 19 декабря 2023, 11:20

Путин: Бойцы СВО сокрушили миф о неуязвимости военной техники Запада

Все усилия Запада нанести России стратегическое поражение рухнули, а вместе с ними был разрушен и миф о непобедимости западной военной техники. Такое заявление сделал президент России Владимир Путин, выступая на расширенном заседании коллегии Минобороны.

"Миф о неуязвимости западной военной техники рухнул. Все попытки, как говорили на Западе, нанести нам военное поражение, стратегическое поражение разбились о мужество и стойкость нашего солдата, столкнулись с возросшей мощью наших вооружённых сил, потенциалом отечественной промышленности и оборонных производств", сказал Путин.

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Путин призвал оснастить ВС РФ роботизированными комплексами и боевыми лазерами

Ранее во время выступления Путин заявил, что все участники специальной военной операции должны иметь равные социальные гарантии в соответствии с принципом ратного братства. При этом президент признал, что проблемы ещё не все решены, они остаются.

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Kremlin.ru

Юрий Лысенко
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