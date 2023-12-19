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19 декабря, 11:07

Путин призвал оснастить ВС РФ роботизированными комплексами и боевыми лазерами

ВС России необходимо оснастить роботизированными комплексами и боевыми лазерами, заявил президент страны Владимир Путин в ходе расширенного заседания коллегии Минобороны. Он призвал создать для армии и флота "задел на будущее", в том числе разрабатывать и пускать в серийное производство перспективные виды вооружения.

"Имею в виду роботизированные комплексы и боевые лазеры, оружие с использованием технологий искусственного интеллекта и основанное на новых физических принципах", — подчеркнул глава государства.

Путин раскрыл планы Запада разделить и подчинить Россию

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Как отмечал в ходе заседаний Владимир Путин, российские оборонщики быстрее западных реагируют на потребности бойцов на поле боя. Он назвал это смыслом сегодняшних конфликтов.

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Kremlin.ru

Матвей Константинов
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