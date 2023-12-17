Путин раскрыл планы Запада разделить и подчинить Россию

Западные страны хотят развалить и подчинить себе Россию, поскольку им такая большая страна не нужна, заявил президент РФ Владимир Путин.

Владимир Путин раскрыл планы Запада по разделению и подчинению России. Видео © t.me / ЗАРУБИН

"После распада Советского Союза [западные политики] считали, что "надо немножко потерпеть, сейчас доразвалим Россию". Такая достаточно по европейским меркам большая страна с самой большой территорией в мире и большим по сравнению с другими странами населением [им] не нужна", — заявил глава государства в интервью программе "Москва. Кремль. Путин" на телеканале "Россия-1".

По словам Путина, европейские лидеры были уверены, что лучше всего, как предлагал бывший советник президента США Збигнев Бжезинский, разделить Россию на пять частей, которые нужно "отдельно подчинить себе и использовать ресурсы".