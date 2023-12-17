Путин признался, что отличался наивностью в начале карьеры в нулевых годах

Президент РФ Владимир Путин рассказал, что был слишком наивным человеком в начале нулевых годов, хотя работал в разведке и в статусе государственного чиновника. Об этом он сообщил в интервью программе "Москва. Кремль. Путин" на телеканале "Россия-1".

Путин напомнил, что около 20 лет проработал в органах безопасности и во внешней разведке СССР, затем был заммэра Санкт-Петербурга, директором ФСБ, секретарём Совбеза и председателем правительства. Однако, по его словам, он сохранял в тот период наивный взгляд на происходящее вокруг.