Путин признался, что отличался наивностью в начале карьеры в нулевых годах
Президент РФ Владимир Путин. Обложка © Kremlin.ru
Президент РФ Владимир Путин рассказал, что был слишком наивным человеком в начале нулевых годов, хотя работал в разведке и в статусе государственного чиновника. Об этом он сообщил в интервью программе "Москва. Кремль. Путин" на телеканале "Россия-1".
"Да, определённая наивность присутствовала", — поделился глава государства, отвечая на соответствующий вопрос журналиста Павла Зарубина.
Путин напомнил, что около 20 лет проработал в органах безопасности и во внешней разведке СССР, затем был заммэра Санкт-Петербурга, директором ФСБ, секретарём Совбеза и председателем правительства. Однако, по его словам, он сохранял в тот период наивный взгляд на происходящее вокруг.
Напомним, голосование на выборах президента России пройдёт в 2024 году в течение трёх дней: 15, 16 и 17 марта. Нынешние полномочия Владимира Путина на посту главы государства истекают 7 мая 2024-го. Российский лидер объявил о намерении баллотироваться, при этом он пойдёт как независимый кандидат без привязки к какой-либо партии. Также Путин заявил, что любое вмешательство извне в выборы в России должно жёстко пресекаться.