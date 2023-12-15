Путин назвал народ России единственным источником власти в стране

Президент России Владимир Путин в ходе встречи с лидерами фракций Госдумы назвал народ единственным источником власти в стране. Глава государства напомнил, что в РФ предстоит президентская избирательная кампания.

Путин подчеркнул, что всё должно происходить на конкурентной основе и в полном соответствии с законодательством. Любое вмешательство во внутренние дела РФ должно пресекаться и пресекаться жёстко, указал глава государства.