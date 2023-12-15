Путин назвал народ России единственным источником власти в стране
Президент России Владимир Путин в ходе встречи с лидерами фракций Госдумы назвал народ единственным источником власти в стране. Глава государства напомнил, что в РФ предстоит президентская избирательная кампания.
Путин подчеркнул, что всё должно происходить на конкурентной основе и в полном соответствии с законодательством. Любое вмешательство во внутренние дела РФ должно пресекаться и пресекаться жёстко, указал глава государства.
"Мы защитим народ РФ, её суверенитет и право выбирать её будущее. Именно народ и только народ — единственный источник власти в стране", — заявил Путин.
Напомним, голосование на выборах президента России пройдёт в 2024 году в течение трёх дней: 15, 16 и 17 марта. Нынешние полномочия Владимира Путина на посту главы государства истекают 7 мая 2024-го. 8 декабря российский лидер объявил о намерении баллотироваться. А 9-го прошло первое собрание инициативной группы избирателей по выдвижению Путина кандидатом на предстоящие выборы президента в марте 2024 года.