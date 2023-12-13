Лавров: Спецслужбы РФ следят за попытками вмешательства США в выборы президента

Россия будет следить за попытками США незаконно вмешаться в президентские выборы, которые пройдут в марте следующего года. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. По его словам, Вашингтон в курсе неприемлемости подобных действий и в случае выявления таких попыток Москва будет предъявлять их всему миру.

"Мы говорим публично: этим вопросом занимаются в том числе и специальные службы, которые отслеживают попытки незаконного вовлечения [США] в наши внутренние процессы. Но скрывать нам нечего. Когда мы такие попытки выявляем, мы их предъявляем всему миру, никаких специальных дипломатических демаршей в данном случае не требуется. Американцы прекрасно знают, что мы знаем, и знают, что это неприемлемо", — сказал министр в беседе с ТАСС.

По словам Лаврова, американцы возомнили, что они имеют право вмешиваться во внутренние дела любой другой страны, тогда как остальным это запрещено. При этом дипломат подчеркнул, что процесс ослабления этого гегемона и превращения "в крупную, но не во всевластную державу" уже запущен и остановить его не получится.