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Лавров потроллил Байдена в Совфеде за новую мантру про Путина

Лавров: США объясняют поддержку Украины тем, что Путин может напасть на НАТО

13 декабря, 10:15
<p>Министр иностранных дел России Сергей Лавров. Обложка © LIFE / Павел Баранов</p>

Министр иностранных дел России Сергей Лавров. Обложка © LIFE / Павел Баранов

После полного провала украинского контрнаступления Вашингтон придумал новую мантру о том, что президент РФ Владимир Путин сначала победит Украину, а потом якобы атакует НАТО. Об этом сказал министр иностранных дел России Сергей Лавров во время правительственного часа в Совете Федерации.

"После краха так называемого контрнаступления в Вашингтоне перестали говорить о стратегическом поражении России на поле боя и включили, как проявилось в ходе визита Зеленского очередного, новую мантру: не дать Путину победить на Украине, а то потом всё НАТО завоюют — и тогда Америке не отсидеться", пояснил министр во время доклада о реализации Концепции внешней политики.

Лавров предложил обратиться к Зеленскому с вопросом о перспективах урегулирования конфликта

Лавров предложил обратиться к Зеленскому с вопросом о перспективах урегулирования конфликта

Напомним, президент США Джо Байден заявил, что Россия после возможной победы на Украине может атаковать какую-то страну НАТО. Такими словами американский лидер пытался убедить Конгресс выделить Киеву деньги. В Госдуме ответили Байдену, что Россия не собирается атаковать НАТО, а следует своим целям во время спецоперации, останавливая геноцид русскоязычного населения со стороны Киева.

Авторы
Татьяна Миссуми
Татьяна Миссуми

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