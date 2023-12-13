Лавров потроллил Байдена в Совфеде за новую мантру про Путина
Лавров: США объясняют поддержку Украины тем, что Путин может напасть на НАТО
Министр иностранных дел России Сергей Лавров. Обложка © LIFE / Павел Баранов
После полного провала украинского контрнаступления Вашингтон придумал новую мантру о том, что президент РФ Владимир Путин сначала победит Украину, а потом якобы атакует НАТО. Об этом сказал министр иностранных дел России Сергей Лавров во время правительственного часа в Совете Федерации.
"После краха так называемого контрнаступления в Вашингтоне перестали говорить о стратегическом поражении России на поле боя и включили, как проявилось в ходе визита Зеленского очередного, новую мантру: не дать Путину победить на Украине, а то потом всё НАТО завоюют — и тогда Америке не отсидеться", — пояснил министр во время доклада о реализации Концепции внешней политики.
Напомним, президент США Джо Байден заявил, что Россия после возможной победы на Украине может атаковать какую-то страну НАТО. Такими словами американский лидер пытался убедить Конгресс выделить Киеву деньги. В Госдуме ответили Байдену, что Россия не собирается атаковать НАТО, а следует своим целям во время спецоперации, останавливая геноцид русскоязычного населения со стороны Киева.