Лавров потроллил Байдена в Совфеде за новую мантру про Путина

После полного провала украинского контрнаступления Вашингтон придумал новую мантру о том, что президент РФ Владимир Путин сначала победит Украину, а потом якобы атакует НАТО. Об этом сказал министр иностранных дел России Сергей Лавров во время правительственного часа в Совете Федерации.

"После краха так называемого контрнаступления в Вашингтоне перестали говорить о стратегическом поражении России на поле боя и включили, как проявилось в ходе визита Зеленского очередного, новую мантру: не дать Путину победить на Украине, а то потом всё НАТО завоюют — и тогда Америке не отсидеться", — пояснил министр во время доклада о реализации Концепции внешней политики.