Вопрос о перспективах дипломатического урегулирования конфликта на Украине стоит задать Владимиру Зеленскому, заявил в ходе Дохийского форума министр иностранных дел России Сергей Лавров. Он напомнил, что тот запретил вести переговоры с РФ.

"Вам следует позвонить господину Зеленскому. Потому что полтора года назад он подписал указ, запрещающий какие-либо переговоры с правительством [президента России Владимира] Путина. Это хорошо известный факт", — указал глава внешнеполитического ведомства, отвечая на вопрос модератора.

Лавров заметил, что у Киева был шанс на политическое урегулирование ситуации в марте и апреле 2022 года. Однако тогда в дело вмешались западные партнёры Незалежной.

"Когда переговорщики достигли соглашения в Стамбуле, основанного на нейтралитете Украины без НАТО, но с некоторыми другими гарантиями, представляемыми Украине Россией совместно с Западом, эта сделка была отменена, потому что американцы и британцы решили, что если Путин готов подписать это, то нужно его больше обессилить. Это то, чем они занимаются сейчас", — подчеркнул министр.