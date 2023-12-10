"Правду мы им скажем": Лавров высказался об отношениях России и Германии

Россия не собирается разрывать дипломатические отношения с Германией, однако скажет ей правду. Такое заявление сделал министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в эфире программы "Москва. Кремль. Путин" на телеканале "Россия-1", фрагмент которой опубликовал в своём телеграм-канале журналист ВГТРК Павел Зарубин.

Сергей Лавров заявил, что Россия не намерена разрывать отношения с Германией. Видео © Telegram / "Зарубин"

"Мы дипотношения не разрываем, поэтому верительные грамоты сегодня президент [России Владимир Путин] у посла [Германии в РФ Александра Ламбсдорффа] примет, но правду мы им скажем", — указал Лавров перед церемонией вручения верительных грамот новыми послами, которая прошла в Москве в понедельник, 4 декабря.