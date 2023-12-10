"Правду мы им скажем": Лавров высказался об отношениях России и Германии
Лавров: Россия не разрывает отношения с Германией, но правду ей скажет
Россия не собирается разрывать дипломатические отношения с Германией, однако скажет ей правду. Такое заявление сделал министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в эфире программы "Москва. Кремль. Путин" на телеканале "Россия-1", фрагмент которой опубликовал в своём телеграм-канале журналист ВГТРК Павел Зарубин.
Сергей Лавров заявил, что Россия не намерена разрывать отношения с Германией. Видео © Telegram / "Зарубин"
"Мы дипотношения не разрываем, поэтому верительные грамоты сегодня президент [России Владимир Путин] у посла [Германии в РФ Александра Ламбсдорффа] примет, но правду мы им скажем", — указал Лавров перед церемонией вручения верительных грамот новыми послами, которая прошла в Москве в понедельник, 4 декабря.
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А ранее президент России Владимир Путин заявил, что замороженное состояние отношений России и Германии невыгодно обеим странам, но прежде всего ФРГ. Российский лидер отметил, что Москва десятилетиями надёжно, без сбоев снабжала Германию по доступным, приемлемым ценам и экологически чистым газовым топливом и нефтью, и другими энергетическими товарами. Сотрудничество оборвалось из-за диверсии на "Северных потоках" 26 сентября 2022 года, подчеркнул президент.