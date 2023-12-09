"Немец нагло лжёт": Шольц обвинил РФ в прекращении поставок газа и нарвался на жёсткий ответ Медведева

Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что Россия якобы несёт ответственность за прекращение поставок газа в Европу. С таким обвинением он выступил на съезде Социал-демократической партии страны (СДПГ).

"Это имеет последствия для цен на энергию!" — эмоционально выразился Шольц.

По его словам, Германия лишилась половины получаемого газа, а Европа недосчиталась 120 миллиардов кубометров углеводородов. Для того чтобы исправить ситуацию, ФРГ пришлось закупать больше газа из Норвегии и создавать терминалы СПГ на севере для приёма сжиженного газа.

Заявление Шольца прокомментировал зампред СБ РФ Дмитрий Медведев. Он напомнил, что Германия сама отказалась от поставок российского газа.

"Немец нагло лжёт! Сами отказались от них, опозорились перед своим народом из-за ненависти к России, а теперь изворачиваются и врут", — написал политик в соцсети X (ранее Twitter).