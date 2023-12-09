"Немец нагло лжёт": Шольц обвинил РФ в прекращении поставок газа и нарвался на жёсткий ответ Медведева
Медведев назвал ложью слова Шольца о вине РФ в прекращении поставок газа в ЕС
Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что Россия якобы несёт ответственность за прекращение поставок газа в Европу. С таким обвинением он выступил на съезде Социал-демократической партии страны (СДПГ).
"Это имеет последствия для цен на энергию!" — эмоционально выразился Шольц.
По его словам, Германия лишилась половины получаемого газа, а Европа недосчиталась 120 миллиардов кубометров углеводородов. Для того чтобы исправить ситуацию, ФРГ пришлось закупать больше газа из Норвегии и создавать терминалы СПГ на севере для приёма сжиженного газа.
Заявление Шольца прокомментировал зампред СБ РФ Дмитрий Медведев. Он напомнил, что Германия сама отказалась от поставок российского газа.
"Немец нагло лжёт! Сами отказались от них, опозорились перед своим народом из-за ненависти к России, а теперь изворачиваются и врут", — написал политик в соцсети X (ранее Twitter).
Напомним, ранее Правительство Германии приняло решение не закупать у России энергоресурсы по оставшейся неповреждённой ветке газопровода "Северный поток – 2", а вместо этого приобретать их у США с большой наценкой. Берлин, по словам президента РФ Владимира Путина, пошёл на этот шаг не самостоятельно, а под давлением "вашингтонского обкома". Российский лидер подчеркнул, что для поставок газа в Германию достаточно нажать лишь кнопку. В ноябре 2023 года глава Минэнерго Николай Шульгинов заявил, что Россия сама не "закрывала" западное направление поставок энергоносителей и остаётся надёжным поставщиком газа даже в нынешних условиях.
ТАСС / POOL / Екатерина Штукина