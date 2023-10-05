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5 октября, 16:46

Путин: Берлин отказался получать газ по сохранной ветке "Северного потока — 2"

Газ по неповреждённой ветке газопровода "Северный поток — 2" не поставляют по решению германских властей. Об этом заявил президент Владимир Путин, выступая в четверг, 5 октября, на пленарной сессии Валдайского клуба. Но и Берлин, по его словам, пошёл на это шаг не самостоятельно, а под давлением "вашингтонского обкома".

"Сохраняется одна ветка "Северного потока — 2", она не повреждена и по ней можно поставлять 27,5 млрд кубометров газа в Европу. Это только решение правительства ФРГ. Сегодня решение — завтра вентиль мы поворачиваем, и все, газ пошёл", — отметил российский лидер, выразив сожаление, что Германия идёт на поводу у США в ущерб собственным интересам.

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Напомним, "Северные потоки" были взорваны 26 сентября 2022 года. Американский журналист Сеймур Херш выяснил, что за организацией терактов стоят США.

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LIFE/ Павел Баранов

Марина Калегина
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