Путин рассказал о многозначительной улыбке Байдена перед терактами на "Северных потоках"

Подрывы "Северных потоков" являются актами международного терроризма. Об этом заявил президент России Владимир Путин. Глава государства напомнил, что задолго до этих взрывов лидер США Джо Байден публично сказал, что Соединённые штаты сделают всё, чтобы прекратить подачу российских энергоносителей в Европу по этим трубопроводам.

Президент России Владимир Путин назвал взрывы на "Северных потоках" актами международного терроризма. Видео © LIFE

"Причём так многозначительно улыбнулся и сказал, сейчас не буду говорить, как это будет сделано, но мы сделаем это", — рассказал Путин в ходе пленарной сессии юбилейного, XX ежегодного заседания дискуссионного клуба "Валдай", которое проходит в Сочи.

Глава государства добавил, что разрушение этих международных инфраструктурных объектов без всяких сомнений является актом международного терроризма. Результатов расследования подрывов газопроводов нет и наверняка не будет, отметил президент.