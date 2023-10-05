Путин рассказал о многозначительной улыбке Байдена перед терактами на "Северных потоках"
Путин назвал подрывы "Северных потоков" актами международного терроризма
Подрывы "Северных потоков" являются актами международного терроризма. Об этом заявил президент России Владимир Путин. Глава государства напомнил, что задолго до этих взрывов лидер США Джо Байден публично сказал, что Соединённые штаты сделают всё, чтобы прекратить подачу российских энергоносителей в Европу по этим трубопроводам.
Президент России Владимир Путин назвал взрывы на "Северных потоках" актами международного терроризма. Видео © LIFE
"Причём так многозначительно улыбнулся и сказал, сейчас не буду говорить, как это будет сделано, но мы сделаем это", — рассказал Путин в ходе пленарной сессии юбилейного, XX ежегодного заседания дискуссионного клуба "Валдай", которое проходит в Сочи.
Глава государства добавил, что разрушение этих международных инфраструктурных объектов без всяких сомнений является актом международного терроризма. Результатов расследования подрывов газопроводов нет и наверняка не будет, отметил президент.
"Нас не допускают к расследованию, несмотря на наши предложения и многократные призывы сделать это. Результатов расследования нет и, судя по всему, не будет", — считает Путин.
Напомним, "Северные потоки" были взорваны 26 сентября 2022 года. Американский журналист Сеймур Херш выяснил, что за организацией терактов стоят США. В самом Вашингтоне все обвинения отрицают. В годовщину подрыва Херш написал, что США решились на подобные диверсии из-за опасений потерять своё влияние в Германии и Западной Европе на фоне поставок дешёвого российского газа. Он также детально объяснил, как Белый дом заметал следы преступления. Официально до сих пор нет никаких выводов из хода следствия, которое проводят ФРГ, Дания и Швеция. Россию к расследованию не допускают.
Getty Images / Handout / Swedish Coast Guard