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5 октября, 16:24

"Слышим английскую речь": Путин рассказал о попытках Киева и Запада атаковать "Турецкий поток"

Путин: Украина стремится нанести ущерб "Турецкому потоку"

Украина стремится нанести ущерб "Турецкому потоку" и пытается его атаковать. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в ходе пленарной сессии юбилейного, XX ежегодного заседания дискуссионного клуба "Валдай", которое проходит в Сочи.

Путин заявил, что Украина стремится нанести ущерб "Турецкому потоку". Видео © LIFE

Российский лидер подчеркнул, что трубопроводные системы пытаются постоянно атаковать с помощью беспилотников, которые готовятся в том числе при участии англоговорящих специалистов.

"Мы это слышим в эфире. Там, где готовятся беспилотные полупогружённые катера, мы слышим английскую речь. Для нас это очевидный факт", — сказал Путин.

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Эрдоган заговорил о транзите израильского газа в ЕС после атак на "Турецкий" и "Голубой" потоки

Как сообщал Лайф, ранее министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что Москве стало известно о попытках подрыва газопроводов "Турецкий поток" и "Голубой поток" в Чёрном море, по которым российское голубое топливо транзитом поставляется через турецкую территорию в страны Южной и Юго-Восточной Европы. Есть информация, что их тоже пытаются взорвать, как взорвали "Северные потоки", указал глава МИД.

Обложка ©

LIFE / Павел Баранов

Александр Юнашев
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