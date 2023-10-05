"Слышим английскую речь": Путин рассказал о попытках Киева и Запада атаковать "Турецкий поток"

Украина стремится нанести ущерб "Турецкому потоку" и пытается его атаковать. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в ходе пленарной сессии юбилейного, XX ежегодного заседания дискуссионного клуба "Валдай", которое проходит в Сочи.

Путин заявил, что Украина стремится нанести ущерб "Турецкому потоку". Видео © LIFE

Российский лидер подчеркнул, что трубопроводные системы пытаются постоянно атаковать с помощью беспилотников, которые готовятся в том числе при участии англоговорящих специалистов.

"Мы это слышим в эфире. Там, где готовятся беспилотные полупогружённые катера, мы слышим английскую речь. Для нас это очевидный факт", — сказал Путин.