Херш считает, что США взорвали "Северные потоки" не из-за Украины, а из-за другой страны

Вашингтон решил совершить диверсии на газопроводах "Северный поток" и "Северный поток – 2" год назад из-за опасений потерять своё влияние в Германии и Западной Европе в целом на фоне поставок дешёвого российского газа. Об этом заявил американский публицист Сеймур Херш, известный своим расследованием о подрыве газопроводов.

"Администрация Байдена взорвала трубопроводы, но эти действия не имели ничего общего с победой или прекращением войны на Украине. Это произошло из-за страхов Белого дома о том, что Германия колеблется и включит поток российского газа и что Германия, а затем и НАТО по экономическим причинам попадут под влияние России и её обширных и недорогих природных ресурсов", — написал Херш в статье на ресурсе Substack.