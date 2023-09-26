Херш считает, что США взорвали "Северные потоки" не из-за Украины, а из-за другой страны
Херш: США взорвали "Северные потоки", опасаясь потери влияния на Европу
Вашингтон решил совершить диверсии на газопроводах "Северный поток" и "Северный поток – 2" год назад из-за опасений потерять своё влияние в Германии и Западной Европе в целом на фоне поставок дешёвого российского газа. Об этом заявил американский публицист Сеймур Херш, известный своим расследованием о подрыве газопроводов.
"Администрация Байдена взорвала трубопроводы, но эти действия не имели ничего общего с победой или прекращением войны на Украине. Это произошло из-за страхов Белого дома о том, что Германия колеблется и включит поток российского газа и что Германия, а затем и НАТО по экономическим причинам попадут под влияние России и её обширных и недорогих природных ресурсов", — написал Херш в статье на ресурсе Substack.
Напомним, "Северные потоки" взорвали год назад — 26 сентября 2022 года. Американский журналист Сеймур Херш провёл расследование и выяснил, что за организацией терактов стоят США. При этом в самом Вашингтоне все обвинения отрицают. Расследованием подрыва занимаются ФРГ, Дания и Швеция, однако они до сих пор не представили никаких выводов. В частности, Копенгаген отказывается сотрудничать с РФ по расследованию, видимо, опасаясь, что российской стороне станут известны "некие обстоятельства".
Getty Images / Swedish Coast