Названо 4 страны – виновницы подрыва "Северных потоков"
Политолог Блохин: За подрыв "Северных потоков" ответственны четыре страны
За диверсию на "Северных потоках" ответственны США и их союзники: Польша, Великобритания и Украина. Такое заявление сделал ведущий научный сотрудник Центра исследования проблем безопасности РАН и политолог-американист Константин Блохин, комментируя проводящееся на Западе расследование подрыва трубопроводов, к которому не допускают Россию.
"Причина простая — политическая: Запад не хочет правды по "Северным потокам". Потому что все понимают, что за эти теракты несут ответственность США и их союзники — Великобритания, Польша, Украина", — объяснил политолог в беседе с "Царьградом".
Исходя из этого, нежелание Запада делиться данными с Россией и проводить совместное расследование легко понять, добавил он. Поэтому откровений ждать не стоит, разве что только от независимых журналистов, таких как Сеймур Херш. Обстоятельства диверсий могут вскрыться лишь через десятки лет, а могут так и остаться тайной.
Напомним, "Северные потоки" взорвали в сентябре 2022 года. Американский журналист Сеймур Херш провёл расследование и выяснил, что за организацией терактов стоят США. При этом в самом Вашингтоне все обвинения отрицают. Одной из версий западных СМИ стала некая "проукраинская группировка", которая якобы использовала яхту "Андромеда". Расследования по факту теракта проводятся специалистами ФРГ, Дании и Швеции, однако их результаты всё ещё не были представлены. А согласно сегодняшнему заявлению посла РФ в Дании, Копенгаген опасается, что в случае совместного с РФ расследования взрывов на "Северных потоках" России станут известны некие обстоятельства, способные навредить сотрудничеству с США.
Getty Images / Handout / Swedish Coast Guard