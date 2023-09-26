Названо 4 страны – виновницы подрыва "Северных потоков"

За диверсию на "Северных потоках" ответственны США и их союзники: Польша, Великобритания и Украина. Такое заявление сделал ведущий научный сотрудник Центра исследования проблем безопасности РАН и политолог-американист Константин Блохин, комментируя проводящееся на Западе расследование подрыва трубопроводов, к которому не допускают Россию.

"Причина простая — политическая: Запад не хочет правды по "Северным потокам". Потому что все понимают, что за эти теракты несут ответственность США и их союзники — Великобритания, Польша, Украина", — объяснил политолог в беседе с "Царьградом".