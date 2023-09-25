"Держат язык за зубами": В Китае удивились молчанию Запада по "Северным потокам"

Коллективное молчание Запада и отсутствие чётких результатов расследования взрывов на "Северных потоках" вызывает недоумение, заявил официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь. Он указал, что эти страны преподносят себя как "открытые и прозрачные".

"Вызывает недоумение, что страны, которые превозносят себя как открытые и прозрачные, держат язык за зубами в отношении "Северных потоков", — сказал он, отвечая на вопрос корреспондента ТАСС.