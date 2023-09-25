"Держат язык за зубами": В Китае удивились молчанию Запада по "Северным потокам"
МИД КНР: Молчание Запада по ситуации с "Северными потоками" вызывает недоумение
Коллективное молчание Запада и отсутствие чётких результатов расследования взрывов на "Северных потоках" вызывает недоумение, заявил официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь. Он указал, что эти страны преподносят себя как "открытые и прозрачные".
"Вызывает недоумение, что страны, которые превозносят себя как открытые и прозрачные, держат язык за зубами в отношении "Северных потоков", — сказал он, отвечая на вопрос корреспондента ТАСС.
Напомним, "Северные потоки" подорвали в сентябре 2022 года. Как выяснил американский журналист, лауреат Пулицеровской премии Сеймур Херш, за терактом стоят США. Однако там всё отрицают. Позднее в западных СМИ появилась версия о якобы причастности к взрывам некой "проукраинской группировки", которая использовала для этого яхту "Андромеда". Расследованием дела занимаются в ФРГ, Дании и Швеции, но результаты до сих пор не были представлены.
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