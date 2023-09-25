Дания не хочет делиться с Россией данными расследования о теракте на "Северных потоках"
Посол Барбин: Копенгаген отказал в запросах по делу о "Северных потоках"
Дания отказывает России в большинстве запросов, связанных с подрывом газопроводов "Северный поток" и "Северный поток – 2". Об этом в преддверии первой годовщины терактов заявил посол РФ в северной стране Владимир Барбин.
"Дания отказала России не только в проведении совместного расследования этих диверсий, но и в исполнении большинства запросов о правовой помощи по этому уголовному делу", — приводит его слова РИА "Новости".
Барбин добавил, что Генпрокуратура лишь раз получила ответ — в июне этого года. Тогда Москва узнала, что обнаруженный в феврале компанией Nord Stream AG 2 "предмет цилиндрической формы" был поднят со дна Балтийского моря и идентифицирован как пустой использованный дымовой буй.
А ранее депутат Бундестага Карстен Хюльзэ заявил о необходимости восстановления "Северного потока". По его словам, нынешнее правительство разрушает немецкую экономику: "энергетический разворот" довёл цену на электричество до самой высокой в мире.
Напомним, "Северные потоки" взорвали в сентябре 2022 года. Американский журналист Сеймур Херш провёл расследование и выяснил, что за организацией терактов стоят США. При этом в самом Вашингтоне все обвинения отрицают. Одной из версий западных СМИ стала некая "проукраинская группировка", которая якобы использовала яхту "Андромеда". Расследования по факту теракта проводятся специалистами ФРГ, Дании и Швеции, однако его результаты всё ещё не были представлены.