Кандидат в президенты сделал громкое признание о роли США в диверсии на "Северных потоках"
Кандидат в президенты Рамасвами: Решение США взорвать "Севпотоки" было ошибочным
Вашингтон допустил серьёзнейший просчёт, когда принял решение подорвать "Северные потоки" назло России. Так о диверсии на газопроводах высказался кандидат в президенты США от республиканцев Вивек Рамасвами.
По мнению политика, тем самым американские власти лишь поспособствовали укреплению экономических связей Москвы и Пекина. Отвечая на вопрос ведущего в эфире телеканала Fox News, Рамасвами напомнил, что альянс РФ и КНР представляет для Белого дома самую большую угрозу.
"Мы поступили неправильно, когда отрезали Россию от Запада, подорвав трубопроводы "Северный поток" и "Северный поток – 2", а также наложив санкции на Россию", — признался кандидат в президенты.
О причастности США к теракту на "СП-1" и "СП-2", который произошёл в сентябре 2022 года, ранее заявил и депутат Европарламента Максимилиан Кра. Аналогичной точки зрения придерживается также известный журналист Сеймур Херш.
ТАСС / Charlie Neibergall