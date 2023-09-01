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1 сентября, 03:19

Кандидат в президенты сделал громкое признание о роли США в диверсии на "Северных потоках"

Кандидат в президенты Рамасвами: Решение США взорвать "Севпотоки" было ошибочным

Вашингтон допустил серьёзнейший просчёт, когда принял решение подорвать "Северные потоки" назло России. Так о диверсии на газопроводах высказался кандидат в президенты США от республиканцев Вивек Рамасвами.

По мнению политика, тем самым американские власти лишь поспособствовали укреплению экономических связей Москвы и Пекина. Отвечая на вопрос ведущего в эфире телеканала Fox News, Рамасвами напомнил, что альянс РФ и КНР представляет для Белого дома самую большую угрозу.

"Мы поступили неправильно, когда отрезали Россию от Запада, подорвав трубопроводы "Северный поток" и "Северный поток – 2", а также наложив санкции на Россию", — признался кандидат в президенты.

Кандидат в президенты США пообещал отменить санкции против России

Кандидат в президенты США пообещал отменить санкции против России

О причастности США к теракту на "СП-1" и "СП-2", который произошёл в сентябре 2022 года, ранее заявил и депутат Европарламента Максимилиан Кра. Аналогичной точки зрения придерживается также известный журналист Сеймур Херш.

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ТАСС / Charlie Neibergall

Илья Пушкарев
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