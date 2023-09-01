Кандидат в президенты сделал громкое признание о роли США в диверсии на "Северных потоках"

Вашингтон допустил серьёзнейший просчёт, когда принял решение подорвать "Северные потоки" назло России. Так о диверсии на газопроводах высказался кандидат в президенты США от республиканцев Вивек Рамасвами.

По мнению политика, тем самым американские власти лишь поспособствовали укреплению экономических связей Москвы и Пекина. Отвечая на вопрос ведущего в эфире телеканала Fox News, Рамасвами напомнил, что альянс РФ и КНР представляет для Белого дома самую большую угрозу.

"Мы поступили неправильно, когда отрезали Россию от Запада, подорвав трубопроводы "Северный поток" и "Северный поток – 2", а также наложив санкции на Россию", — признался кандидат в президенты.