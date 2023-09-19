Непродуманные действия властей ФРГ в сфере энергетики приведут к тому, что Германия перейдёт в статус "развивающейся" страны. Исправить ситуацию можно лишь путём возобновления энергетического сотрудничества с Россией, в том числе путём восстановления "Северного потока". Об этом заявил депутат Бундестага от партии "Альтернатива для Германии", спикер фракции по энергетике и климату Карстен Хюльзэ.

По его словам, нынешнее правительство разрушает немецкую экономику: "энергетический разворот" довёл цену на электричество до самой высокой в мире. Между тем его партия подходила бы к этому вопросу комплексно, отметил Хюльзэ.

"Разумный микс электроэнергии из угольных, атомных, газовых электростанций. Нужна определённая ниша для фотонных технологий, чтоб человек мог себе на крышу установить солнечную батарею. Главное, чтоб мы имели электричество, которое производится не только когда дует ветер и светит солнце. Электричество должно производиться перманентно", — приводит его слова Deutschland Kurier.

Политик заверил в готовности АдГ вернуться к атомным электростанциям, поскольку это самый дешёвый, чистый и эффективный процесс получения энергии. Вместе с тем он отметил необходимость получать газ через оставшуюся часть нитей "Северного потока", а также призвал изучать вопрос восстановления трубопровода, с которым, как говорят эксперты, могут быть проблемы из-за попадания морской воды.

"В любом случае надо прокладывать новые трубы. Россия всегда была надёжным поставщиком ресурсов — и делала это даже во времена холодной войны. И мы имели хорошие цены. Мы хотим реставрировать или обновить "Северный поток". В любом случае мы с Россией хотим партнёрства, которое полезно двум сторонам", — указал Хюльзэ.

Кроме того, депутат раскритиковал политику Ангелы Меркель и нынешнего правительства, которая привела к неконкурентоспособности многих немецких компаний и потере благополучия и уровня жизни среди жителей. При этом в выигрыше от этой ситуации остаются США, а также Китай, который поставляет в Германию 95% солнечных батарей.