"Идеальное преступление": Херш раскрыл, как Штаты замели следы подрыва "Северных потоков"
Херш: США замели все следы операции по подрыву "Северных потоков"
США замели все следы своей операции по подрыву "Северных потоков", написал на платформе Substack американский журналист, лауреат Пулитцеровской премии Сеймур Херш. По его словам, люди, готовившие взрывы несколько месяцев, не оставили после себя абсолютно ничего, кроме "успешного выполнения миссии".
Херш добавил, что вся информация об операции печаталась на бумаге на пишущей машинке Royal или Smith Corona с копией или двумя копиями, "как будто Интернет и весь остальной электронный мир ещё не были изобретены".
При этом Белый дом в информационном плане был полностью изолирован от происходящего, а доклады поступали напрямую директору ЦРУ Уильяму Бёрнсу, добавил журналист. По его словам, именно он был единственным связующим звеном между организаторами подрыва и президентом США Джо Байденом, который санкционировал это.
Уже после завершения миссии все бумаги с деталями о диверсии и их копии были уничтожены, в связи с чем не осталось ни одного физического следа или улики, которые могли бы быть "раскопаны специальным прокурором или историком".
"Можно сказать, что это идеальное преступление", — подчеркнул Херш.
По словам Херша, администрация Байдена выбрала целью "Северный поток", потому что посчитала его легкодоступным для операции. Более того, в Вашингтоне посчитали, что смогут легко отрицать свою причастность к теракту.
Напомним, "Северные потоки" были взорваны в сентябре 2022 года. Как выяснил Сеймур Херш, за организацией терактов стоят США. Однако там обвинения отрицают. Позднее в западных СМИ появилась версия о якобы причастности к взрывам некоей "проукраинской группировки", которая использовала яхту "Андромеда". Свои расследования начали в ФРГ, Дании и Швеции, однако результатов всё ещё нет.
Getty Images / Danish Defence