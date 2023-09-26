"Идеальное преступление": Херш раскрыл, как Штаты замели следы подрыва "Северных потоков"

США замели все следы своей операции по подрыву "Северных потоков", написал на платформе Substack американский журналист, лауреат Пулитцеровской премии Сеймур Херш. По его словам, люди, готовившие взрывы несколько месяцев, не оставили после себя абсолютно ничего, кроме "успешного выполнения миссии".

Херш добавил, что вся информация об операции печаталась на бумаге на пишущей машинке Royal или Smith Corona с копией или двумя копиями, "как будто Интернет и весь остальной электронный мир ещё не были изобретены".

При этом Белый дом в информационном плане был полностью изолирован от происходящего, а доклады поступали напрямую директору ЦРУ Уильяму Бёрнсу, добавил журналист. По его словам, именно он был единственным связующим звеном между организаторами подрыва и президентом США Джо Байденом, который санкционировал это.

Уже после завершения миссии все бумаги с деталями о диверсии и их копии были уничтожены, в связи с чем не осталось ни одного физического следа или улики, которые могли бы быть "раскопаны специальным прокурором или историком".

"Можно сказать, что это идеальное преступление", — подчеркнул Херш.