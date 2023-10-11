Путин: Для поставок российского газа в Германию достаточно лишь нажать кнопку

"Северный поток – 2" — это напрямую в Германию. Одна нитка не пострадала, это 27,5 миллиарда кубометров в год. Достаточно только нажать кнопку. Для этого нужно решение Правительства ФРГ. Они предпочитают покупать всё на 30% больше и не пользоваться нашими энергоресурсами. Ну, это их выбор. Значит, на 30% покупают дороже в Соединённых Штатах, там только радуются", — сказал глава государства.