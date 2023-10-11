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11 октября, 14:35

Путин: Для поставок российского газа в Германию достаточно лишь нажать кнопку

Для поставок российского газа в Германию по оставшейся нитке "Северного потока – 2" достаточно лишь нажать кнопку. Об этом заявил президент России Владимир Путин на пленарном заседании Международного форума "Российская энергетическая неделя".

"Северный поток – 2" — это напрямую в Германию. Одна нитка не пострадала, это 27,5 миллиарда кубометров в год. Достаточно только нажать кнопку. Для этого нужно решение Правительства ФРГ. Они предпочитают покупать всё на 30% больше и не пользоваться нашими энергоресурсами. Ну, это их выбор. Значит, на 30% покупают дороже в Соединённых Штатах, там только радуются", — сказал глава государства.

Также Путин назвал неумным экономическим поведением отказ Берлина от поставок российского газа по оставшейся ветке "Северного потока – 2". По его мнению, это решение вредит экономике ФРГ. Российский лидер добавил, что не понимает, "почему через Украину можно подавать газ в ту же Германию, а по "Северному потоку – 2" нельзя".

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Ранее Путин заявил, что газ по неповреждённой ветке газопровода "Северный поток – 2" не поставляют по решению германской власти. Но и Берлин, по его словам, пошёл на этот шаг не самостоятельно, а под давлением "вашингтонского обкома". Напомним, "Северные потоки" были взорваны 26 сентября 2022 года. Американский журналист Сеймур Херш выяснил, что за организацией терактов стоят США.

Обложка ©

ТАСС / РА / The Kremlin Moscow

Наталья Исакова
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