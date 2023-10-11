Путин удивился отказу "нравственной" Европы "жевать траву" вместо закупки российского газа

Президент Владимир Путин усомнился, что заявления европейских стран об остановке "Северных потоков" и переходе к закупкам топлива в США были связаны с вопросами "нравственного выбора". Своим мнением он поделился в среду на пленарном заседании Российской энергетической недели.

По словам Путина, если бы речь действительно шла о каком-то моральном выборе, то Европа не стала бы покупать российский газ, поступающий через "Турецкий поток" и через территорию Украины.

"Можно было бы предположить, что всё, отрезали. Не будем брать из России ничего. Будем траву жевать, но не дадим России заработать ни одного евро. Но ведь они же берут по другим-то маршрутам. Почему здесь-то не берут?" — развёл руками российский президент.