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11 октября, 12:36

Путин рассказал, что экономика ЕС находится на нуле из-за отказа от российских энергоресурсов

Путин заявил, что экономика ЕС сейчас находится у "нулевой отметки"

Власти Евросоюза изо всех сил пытаются полностью отказаться от российских энергоносителей, однако в результате таких действий вся их экономика находится на нуле. Соответствующее заявление сделал президент России Владимир Путин.

"Они (европейцы. — Прим. Лайфа) сейчас переплачивают за поставки нефти, нефтепродуктов, газа, а в результате экономика ЕС находится около нулевой отметки, а промышленное производство и вовсе оказалось в отрицательной зоне", — сказал глава государства, выступая на пленарном заседании Международного форума "Российская энергетическая неделя".

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А ранее в Венгрии заявили, что замёрзнут без поставок российского газа. Так госсекретарь МИД страны Тамаш Менцер прокомментировал заявления оппозиции, которая призывала власти расторгнуть контракты с "Газпромом".

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Кremlin.ru

Наталья Исакова
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