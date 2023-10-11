Путин рассказал, что экономика ЕС находится на нуле из-за отказа от российских энергоресурсов

Власти Евросоюза изо всех сил пытаются полностью отказаться от российских энергоносителей, однако в результате таких действий вся их экономика находится на нуле. Соответствующее заявление сделал президент России Владимир Путин.

"Они (европейцы. — Прим. Лайфа) сейчас переплачивают за поставки нефти, нефтепродуктов, газа, а в результате экономика ЕС находится около нулевой отметки, а промышленное производство и вовсе оказалось в отрицательной зоне", — сказал глава государства, выступая на пленарном заседании Международного форума "Российская энергетическая неделя".