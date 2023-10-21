В ФРГ насчитали переплату за газ в 3-4 раза и призвали запустить "Северный поток – 2"
Депутат Бундестага Котре заявил, что ФРГ переплачивает за газ в 3-4 раза
Депутат Бундестага от фракции "Альтернатива для Германии", член парламентского комитета по вопросам энергетики и защиты климата Штеффен Котре рассказал о последствиях отказа страны от покупки российского газа. По его подсчётам, ФРГ переплачивает за голубое топливо в 3-4 раза.
"Российский газ выгодный и экологичный, чего не скажешь о нынешних поставках — прежде всего сжиженного газа из США. Германия платит в 3-4 раза больше за эти поставки, но газ из США, добытый методом фрекинга, не соответствует нашим экологическим стандартам", — объяснил депутат в беседе с ТАСС.
Он уверен, что ФРГ следует использовать уцелевшую ветку газопровода "Северный поток – 2" для получения выгодного топлива из России.
Напомним, "Северные потоки" были взорваны 26 сентября 2022 года. Американский журналист Сеймур Херш выяснил, что за организацией терактов стоят США. В самом Вашингтоне все обвинения отрицают. В годовщину подрыва Херш написал, что Америка решилась на подобные диверсии из-за опасений потерять своё влияние в Германии и Западной Европе на фоне поставок дешёвого российского газа. Он также детально объяснил, как Белый дом заметал следы преступления. Официально до сих пор нет никаких выводов из хода следствия, которое проводят ФРГ, Дания и Швеция. Россию к расследованию не допускают.
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