В ФРГ насчитали переплату за газ в 3-4 раза и призвали запустить "Северный поток – 2"

Депутат Бундестага от фракции "Альтернатива для Германии", член парламентского комитета по вопросам энергетики и защиты климата Штеффен Котре рассказал о последствиях отказа страны от покупки российского газа. По его подсчётам, ФРГ переплачивает за голубое топливо в 3-4 раза.

"Российский газ выгодный и экологичный, чего не скажешь о нынешних поставках — прежде всего сжиженного газа из США. Германия платит в 3-4 раза больше за эти поставки, но газ из США, добытый методом фрекинга, не соответствует нашим экологическим стандартам", — объяснил депутат в беседе с ТАСС.