Лица, которые должны проводить расследование взрывов на "Северных потоках", не делают этого и игнорируют обращения России. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин.

"Никто не расследует [взрывы на "Северных потоках"], наши неоднократные обращения с предложением принять участие в этом расследовании игнорируются", — указал глава государства в ходе пленарного заседания Международного форума "Российская энергетическая неделя", которое проходит в Москве.

Президент признался, что удивлён позицией европейских стран, не занимающихся расследованием. Российский лидер назвал взрывы на газопроводах актами международного терроризма и, вероятнее всего, на государственном уровне.