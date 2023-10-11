Путин: Никто не расследует взрывы на "Северных потоках"
Лица, которые должны проводить расследование взрывов на "Северных потоках", не делают этого и игнорируют обращения России. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин.
"Никто не расследует [взрывы на "Северных потоках"], наши неоднократные обращения с предложением принять участие в этом расследовании игнорируются", — указал глава государства в ходе пленарного заседания Международного форума "Российская энергетическая неделя", которое проходит в Москве.
Президент признался, что удивлён позицией европейских стран, не занимающихся расследованием. Российский лидер назвал взрывы на газопроводах актами международного терроризма и, вероятнее всего, на государственном уровне.
"Потому что просто так какая-то команда людей, которая вдруг решила взорвать газопроводы, самостоятельно, без поддержки на государственном уровне, такой акт совершить не могла бы", — пояснил Путин.
Ранее Путин рассказал о многозначительной улыбке Байдена перед терактами на "Северных потоках", а также усомнился в том, что результаты расследования когда-либо появятся.
Напомним, "Северные потоки" были взорваны 26 сентября 2022 года. Американский журналист Сеймур Херш выяснил, что за организацией терактов стоят США. В самом Вашингтоне все обвинения отрицают. В годовщину подрыва Херш написал, что США решились на подобные диверсии из-за опасений потерять своё влияние в Германии и Западной Европе на фоне поставок дешёвого российского газа. Он также детально объяснил, как Белый дом заметал следы преступления. Официально до сих пор нет никаких выводов из хода следствия, которое проводят ФРГ, Дания и Швеция. Россию к расследованию не допускают.
ТАСС / Сергей Бобылев