В Кремле напомнили о терактах на "Северных потоках" после повреждения Balticconnector

Москва ожидает более детальной информации об инциденте на газопроводе Balticconnector между Финляндией и Эстонией, где произошла утечка. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Представитель Кремля уточнил, что не располагает технической информацией, а также не знает, есть ли эти данные у специальных служб РФ. При этом Песков назвал инцидент достаточно тревожной новостью, напомнив, что опасные прецеденты по осуществлению терактов на объектах критической инфраструктуры на Балтике уже были созданы — подрывы "Северных потоков".

"Поэтому, конечно, мы будем ожидать более подробной информации", — сказал пресс-секретарь главы государства журналистам.