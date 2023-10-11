В Кремле напомнили о терактах на "Северных потоках" после повреждения Balticconnector
Песков назвал тревожной новость о повреждении газопровода Balticconnector
Москва ожидает более детальной информации об инциденте на газопроводе Balticconnector между Финляндией и Эстонией, где произошла утечка. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Представитель Кремля уточнил, что не располагает технической информацией, а также не знает, есть ли эти данные у специальных служб РФ. При этом Песков назвал инцидент достаточно тревожной новостью, напомнив, что опасные прецеденты по осуществлению терактов на объектах критической инфраструктуры на Балтике уже были созданы — подрывы "Северных потоков".
"Поэтому, конечно, мы будем ожидать более подробной информации", — сказал пресс-секретарь главы государства журналистам.
Напомним, 8 октября работу подводного газопровода между Финляндией и Эстонией приостановили из-за утечки. Её удалось остановить. Сейчас специалисты выясняют причины утечки, но президент Финляндии Саули Ниинистё предположил, что повреждения Balticconnector могли появиться из-за некоего внешнего влияния. При этом эстонские сейсмологи не засекли никаких взрывов в этом месте, а вот норвежские засекли. Ремонт газопровода займёт месяцы.
Balticconnector — двунаправленный морской/наземный трубопровод между финским муниципалитетом Инкоо и эстонским городом Палдиски. Он соединяет газовые сети двух стран. Также магистраль предоставляет Финляндии доступ к подземным хранилищам природного газа Латвии в Инчукалнсе.
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