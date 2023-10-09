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8 октября, 22:11

В Финляндии назвали сроки ремонта газопровода в Эстонию

Ремонт газопровода Balticconnector между Финляндией и Эстонией займёт месяцы

На возобновление поставок голубого топлива по газопроводу Balticconnector между Финляндией и Эстонией уйдут месяцы, заявил директор оператора финской газотранспортной системы Gasgrid Finland Янне Гренлунд.

"Возобновление работы газопровода между Финляндией и Эстонией займёт месяцы", — сказал он в интервью изданию Demokraatti.

По его словам, осложняет ремонт то, что на текущий момент нет информации о точном месте утечки. То же самое касается и причин случившегося. О версиях утечки директор компании решил не говорить, заметив, что у компании недостаточно информации, чтобы оценить, что стало причиной.

Гренлунд добавил, что для доступа к газопроводу потребуется несколько дней, поскольку необходимо будет пройти разрешительные процедуры и подготовить оборудование. В настоящее время клапаны на морском газопроводе закрыты в обеих странах и утечка остановлена.

Подводный газопровод между Эстонией и Финляндией перекрыли из-за утечки

Подводный газопровод между Эстонией и Финляндией перекрыли из-за утечки

А ранее президент РФ Владимир Путин и его коллеги из Узбекистана и Казахстана Шавкат Мирзиёев и Касым-Жомарт Токаев торжественно объявили старт поставкам газа из России в эти государства.

Обложка ©

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Андрей Бражников
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