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8 октября, 09:58

Подводный газопровод между Эстонией и Финляндией перекрыли из-за утечки

Прокачка газа по подводному газопроводу между Финляндией и Эстонией приостановлена из-за утечки, пишет пресс-служба Gasgrid — оператора финской газотранспортной системы. Указывается, что решение об остановке было принято после обнаружения необычного падения давления.

"8 октября 2023 года компания Gasgrid Finland и эстонский оператор газотранспортной системы Elering незадолго до 02:00 (совпадает с мск. — Прим. Лайфа) заметили необычное падение давления в морском газопроводе между двумя странами. На основании наблюдений возникли подозрения, что морской трубопровод между Финляндией и Эстонией дал течь", говорится в опубликованном сообщении.

Утечку уже ликвидировали, на данный момент поставки голубого топлива осуществляются через плавучий СПГ-терминал в финском порту Инкоо. Ведётся расследование.

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А в районе румынского города Кэлимэнешть взорвался газопровод. Погибли четверо рабочих, ещё пять человек получили ранения.

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Shutterstock

Матвей Константинов
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