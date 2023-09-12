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Регион
Опубликовано 12 сентября 2023, 07:01

Путин: Газопроводы "Сила Сибири" и Сахалин – Хабаровск – Владивосток объединят

Газопроводы "Сила Сибири" и Сахалин – Хабаровск – Владивосток будут объединены и войдут в единую систему газоснабжения России. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в ходе выступления на Восточном экономическом форуме (ВЭФ).

"В наших планах связать между собой газопроводы "Сила Сибири" и Сахалин – Хабаровск – Владивосток, а затем включить их в единую систему газоснабжения страны", — сказал глава государства.

Путин подчеркнул, что таким способом получится решить историческую и глобальную для нашей страны задачу — интегрировать в одно целое газотранспортные сети запада и востока России.

Путин: На Дальнем Востоке изучено всего около 35% недр
Путин: На Дальнем Востоке изучено всего около 35% недр

Кстати, в ходе встречи с модераторами сессии ВЭФ Путин назвал развитие Дальнего Востока приоритетом России на весь ХХI век. Глава государства подчеркнул, что власти не планируют сокращать темпы развития в регионе, где проживает небольшое количество населения, которое имеет огромный потенциал.

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ТАСС / Кирилл Кухмарь

Александр Юнашев
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