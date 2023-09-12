Путин: Газопроводы "Сила Сибири" и Сахалин – Хабаровск – Владивосток объединят

Газопроводы "Сила Сибири" и Сахалин – Хабаровск – Владивосток будут объединены и войдут в единую систему газоснабжения России. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в ходе выступления на Восточном экономическом форуме (ВЭФ).

"В наших планах связать между собой газопроводы "Сила Сибири" и Сахалин – Хабаровск – Владивосток, а затем включить их в единую систему газоснабжения страны", — сказал глава государства.

Путин подчеркнул, что таким способом получится решить историческую и глобальную для нашей страны задачу — интегрировать в одно целое газотранспортные сети запада и востока России.