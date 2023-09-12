Путин: На Дальнем Востоке изучено всего около 35% недр

Недра на Дальнем Востоке изучены всего на 35%, поэтому в регионе есть возможности для кратного роста добывающих отраслей. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин, выступая на Восточном экономическом форуме.

"Процент изученности недр на Дальнем Востоке в среднем по регионам сейчас составляет 35%. Вы понимаете? Всего 35% изученных недр. Это говорит о том, что есть все возможности ещё для кратного роста добывающих отраслей, в том числе по дефицитным, стратегическим видам сырья, востребованным в экономике будущего", — отметил глава государства.

Также президент поручил дополнить стратегию по геологоразведке в РФ отдельными разделами по изучению недр Дальнего Востока и Сибири.