Путин: На Дальнем Востоке изучено всего около 35% недр
Недра на Дальнем Востоке изучены всего на 35%, поэтому в регионе есть возможности для кратного роста добывающих отраслей. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин, выступая на Восточном экономическом форуме.
"Процент изученности недр на Дальнем Востоке в среднем по регионам сейчас составляет 35%. Вы понимаете? Всего 35% изученных недр. Это говорит о том, что есть все возможности ещё для кратного роста добывающих отраслей, в том числе по дефицитным, стратегическим видам сырья, востребованным в экономике будущего", — отметил глава государства.
Также президент поручил дополнить стратегию по геологоразведке в РФ отдельными разделами по изучению недр Дальнего Востока и Сибири.
А ранее президент подчеркнул, что российские власти не будут снижать темпы поддержки Дальнего Востока, поскольку развитие этого региона — абсолютный приоритет России на весь ХХI век.
LIFE / Павел Баранов