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12 сентября, 06:30

Путин: На Дальнем Востоке изучено всего около 35% недр

Недра на Дальнем Востоке изучены всего на 35%, поэтому в регионе есть возможности для кратного роста добывающих отраслей. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин, выступая на Восточном экономическом форуме.

"Процент изученности недр на Дальнем Востоке в среднем по регионам сейчас составляет 35%. Вы понимаете? Всего 35% изученных недр. Это говорит о том, что есть все возможности ещё для кратного роста добывающих отраслей, в том числе по дефицитным, стратегическим видам сырья, востребованным в экономике будущего", — отметил глава государства.

Также президент поручил дополнить стратегию по геологоразведке в РФ отдельными разделами по изучению недр Дальнего Востока и Сибири.

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А ранее президент подчеркнул, что российские власти не будут снижать темпы поддержки Дальнего Востока, поскольку развитие этого региона — абсолютный приоритет России на весь ХХI век.

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LIFE / Павел Баранов

Александра Вишнякова
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