Путин: Товарооборот РФ с АТР в прошлом году вырос на 13,7%

Товарооборот России со странами Азиатско-Тихоокеанского региона в прошлом году вырос на 13,7%, а за первое полугодие увеличился ещё на 18,3%. Такие данные привёл президент РФ Владимир Путин, выступая на пленарной сессии Восточного экономического форума.

"Рассчитываем, что наша торговля с государствами АТР, да и в целом экономические отношения продолжат развитие. Ведь Россия, наш Дальний Восток открыты для укрепления торговых, кооперационных связей. И потенциал такого сотрудничества просто невозможно переоценить", — подчеркнул российский лидер.