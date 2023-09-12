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Регион
Опубликовано 12 сентября 2023, 06:24

Путин: Товарооборот РФ с АТР в прошлом году вырос на 13,7%

Владимир Путин на пленарной сессии Восточного экономического форума. Фото © LIFE /Павел Баранов

Владимир Путин на пленарной сессии Восточного экономического форума. Фото © LIFE /Павел Баранов

Товарооборот России со странами Азиатско-Тихоокеанского региона в прошлом году вырос на 13,7%, а за первое полугодие увеличился ещё на 18,3%. Такие данные привёл президент РФ Владимир Путин, выступая на пленарной сессии Восточного экономического форума.

"Рассчитываем, что наша торговля с государствами АТР, да и в целом экономические отношения продолжат развитие. Ведь Россия, наш Дальний Восток открыты для укрепления торговых, кооперационных связей. И потенциал такого сотрудничества просто невозможно переоценить", — подчеркнул российский лидер.

Путин заявил, что власти стремятся сделать жизнь в России лучше
Путин заявил, что власти стремятся сделать жизнь в России лучше

А ранее президент подчеркнул, что российские власти не будут снижать темпы поддержки Дальнего Востока, поскольку развитие этого региона — абсолютный приоритет России на весь ХХI век.

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Александра Вишнякова
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