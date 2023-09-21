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21 сентября, 08:27

Четыре человека погибли и ещё пять пострадали при взрыве газопровода в Румынии

Газопровод взорвался у румынского города Кэлимэнешти, в результате происшествия погибли четыре человека. Об этом сообщает Радио Румынии со ссылкой на представителя инспектората по ЧС в уезде Вранча Флориана Олару. Жертвами инцидента стали рабочие.

Пожар, образовавшийся в результате взрыва на газопроводе в Румынии. Видео © X (Twitter) / liv59224

"В результате происшествия пять человек получили ранения, было найдено четыре обгоревших трупа", — сказал он.

По словам представителя инспектората, в 01:30 пожарным поступило сообщение о взрыве и последующем возгорании на месте, где проводятся строительные работы на автостраде Молдавии. Огонь удалось ликвидировать примерно за три часа. Предварительно, взрыв случился из-за того, что во время работ ковш экскаватора случайно задел ветку газопровода.

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Ранее сообщалось о взрыве газа в девятиэтажке в подмосковной Балашихе. В результате случившегося семь человек погибли, ещё 20 получили травмы, причём четверо из них сейчас находятся в тяжёлом состоянии. Среди жертв есть двое спасателей, они погибли в результате повторного обрушения во время разбора завалов. Жильцам повреждённого дома разрешили забрать необходимые вещи в сопровождении сотрудников МЧС и полиции.

Обложка ©

X (Twitter) / liv59224

Светлана Оперук
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