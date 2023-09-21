Четыре человека погибли и ещё пять пострадали при взрыве газопровода в Румынии

Газопровод взорвался у румынского города Кэлимэнешти, в результате происшествия погибли четыре человека. Об этом сообщает Радио Румынии со ссылкой на представителя инспектората по ЧС в уезде Вранча Флориана Олару. Жертвами инцидента стали рабочие.

Пожар, образовавшийся в результате взрыва на газопроводе в Румынии. Видео © X (Twitter) / liv59224

"В результате происшествия пять человек получили ранения, было найдено четыре обгоревших трупа", — сказал он.