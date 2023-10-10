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10 октября, 17:03

Сейсмологи не засекли взрывы во время утечки на газопроводе между Эстонией и Финляндией

ERR: Сейсмологи Эстонии не зафиксировали взрывов у газопровода Balticconnector

<p>Газопровод Balticconnector в Инкоо, Финляндия. Обложка © ТАСС / IMAGO / Mikko Stig</p>

Газопровод Balticconnector в Инкоо, Финляндия. Обложка © ТАСС / IMAGO / Mikko Stig

Подводный газопровод между Финляндией и Эстонией Balticconnector не взрывали, его могли повредить каким-то другим образом. Как сообщила ведущий сейсмолог Эстонского геологического центра Хейди Соосалу, специалисты не зафиксировали каких-либо толчков в районе происшествия.

"Исходя из сейсмических данных, никаких взрывов зафиксировано не было. Если и был взрыв, то его мощность находилась ниже порога обнаружения", — сказала Соосалу порталу государственного телерадиовещания ERR.

Как сообщал Лайф, работу подводного газопровода между Финляндией и Эстонией приостановили из-за утечки. Её удалось остановить. На данный момент поставки голубого топлива осуществляются через плавучий терминал СПГ в финском Инкоо. Президент Финляндии Саули Ниинистё заявил, что газопровод мог быть повреждён извне.

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Наталья Исакова
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