Сейсмологи не засекли взрывы во время утечки на газопроводе между Эстонией и Финляндией

Подводный газопровод между Финляндией и Эстонией Balticconnector не взрывали, его могли повредить каким-то другим образом. Как сообщила ведущий сейсмолог Эстонского геологического центра Хейди Соосалу, специалисты не зафиксировали каких-либо толчков в районе происшествия.

"Исходя из сейсмических данных, никаких взрывов зафиксировано не было. Если и был взрыв, то его мощность находилась ниже порога обнаружения", — сказала Соосалу порталу государственного телерадиовещания ERR.