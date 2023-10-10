Президент Финляндии допустил диверсию на повреждённом газопроводе

Президент Финляндии Саули Ниинистё предположил, что повреждения газопровода Balticconnector и кабеля связи между его страной и Эстонией могли появиться из-за некоего внешнего влияния.

"Вероятно, повреждение газопровода и кабеля связи является результатом внешней деятельности. Причина ущерба пока не ясна, расследование продолжается в сотрудничестве Финляндии и Эстонии", — приводит слова политика его канцелярия.

Глава государства добавил, что специалисты разбираются в причинах с 8 октября. Он также отметил, что поддерживает диалог с союзниками. Так, сегодня Ниинистё переговорил с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом. Финский лидер подчеркнул, что Североатлантический альянс готов помочь в расследовании. Такое же заявление сделал и сам генеральный секретарь.