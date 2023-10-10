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10 октября, 14:48

Президент Финляндии допустил диверсию на повреждённом газопроводе

Ниинистё допустил диверсию на финско-эстонском газопроводе Balticconnector

Президент Финляндии Саули Ниинистё предположил, что повреждения газопровода Balticconnector и кабеля связи между его страной и Эстонией могли появиться из-за некоего внешнего влияния.

"Вероятно, повреждение газопровода и кабеля связи является результатом внешней деятельности. Причина ущерба пока не ясна, расследование продолжается в сотрудничестве Финляндии и Эстонии", — приводит слова политика его канцелярия.

Глава государства добавил, что специалисты разбираются в причинах с 8 октября. Он также отметил, что поддерживает диалог с союзниками. Так, сегодня Ниинистё переговорил с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом. Финский лидер подчеркнул, что Североатлантический альянс готов помочь в расследовании. Такое же заявление сделал и сам генеральный секретарь.

В Финляндии назвали сроки ремонта газопровода в Эстонию

В Финляндии назвали сроки ремонта газопровода в Эстонию

Как сообщал Лайф, работу подводного газопровода между Финляндией и Эстонией приостановили из-за утечки. Её удалось остановить. На данный момент поставки голубого топлива осуществляются через плавучий терминал СПГ в финском Инкоо.

Обложка ©

Getty Images / Pool / Hannah McKay

Никита Осипов
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