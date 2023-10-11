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11 октября, 08:35

Генсек НАТО предупредил об ответе на атаку на газопровод Balticconnector

Генсек НАТО Йенс Столтенберг пообещал "единый и решительный" ответ альянса, если выяснится, что газопровод Balticconnector между Финляндией и Эстонией был повреждён в результате атаки.

"Если подтвердится намеренное действие, ответ НАТО будет единым и решительным", — сказал он перед началом в Брюсселе двухдневной встречи глав министерств обороны стран альянса.

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Напомним, 8 октября работу подводного газопровода между Финляндией и Эстонией приостановили из-за утечки. Её удалось остановить. Сейчас специалисты выясняют причины утечки, но президент Финляндии Саули Ниинистё предположил, что повреждения Balticconnector могли появиться из-за некоего внешнего влияния. При этом эстонские сейсмологи не засекли никаких взрывов в этом месте, а вот норвежские засекли.

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Shutterstock

Александра Вишнякова
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