Норвежские сейсмологи, в отличие от эстонских, засекли взрыв близ газопровода в Балтии
NORSAR: Сейсмологи в Норвегии зафиксировали взрыв в районе Balticconnector
Норвежские сейсмологи зафиксировали вероятный взрыв в ночь на воскресенье, 8 октября, в Балтийском море вблизи газопровода Balticconnector между Финляндией и Эстонией. Об этом сообщила сейсмическая группа NORSAR.
"В NORSAR зафиксировали вероятный взрыв у берега Финляндии в Балтийском море в 1:20 по местному времени 8 октября 2023 года. Взрыв был обнаружен с помощью станций в Финляндии", — отметили в объединении.
Специалисты оценили магнитуду в 1 и подчеркнули, что это гораздо меньше, чем у взрыва на "Северных потоках" в сентябре прошлого года. Также сейсмологи заявили, что взрыв зафиксировали в 40 километрах к северу от Палдиски в Эстонии.
Лайф напоминает: 8 октября стало известно, что работу подводного газопровода между Финляндией и Эстонией приостановили из-за утечки. Её удалось остановить. На данный момент поставки голубого топлива осуществляются через плавучий терминал СПГ в финском Инкоо. Президент Финляндии Саули Ниинистё заявил, что газопровод мог быть повреждён извне.
Shutterstock