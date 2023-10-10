Норвежские сейсмологи, в отличие от эстонских, засекли взрыв близ газопровода в Балтии

Норвежские сейсмологи зафиксировали вероятный взрыв в ночь на воскресенье, 8 октября, в Балтийском море вблизи газопровода Balticconnector между Финляндией и Эстонией. Об этом сообщила сейсмическая группа NORSAR.

"В NORSAR зафиксировали вероятный взрыв у берега Финляндии в Балтийском море в 1:20 по местному времени 8 октября 2023 года. Взрыв был обнаружен с помощью станций в Финляндии", — отметили в объединении.

Специалисты оценили магнитуду в 1 и подчеркнули, что это гораздо меньше, чем у взрыва на "Северных потоках" в сентябре прошлого года. Также сейсмологи заявили, что взрыв зафиксировали в 40 километрах к северу от Палдиски в Эстонии.