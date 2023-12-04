Путин рассказал, кто больше страдает от "заморозки" отношений России и Германии

"Замороженное" состояние отношений России и Германии невыгодно обеим странам, но прежде всего самому Берлину. Такое заявление сделал президент Владимир Путин на церемонии вручения верительных грамот новыми послами иностранных государств, которая проходит в Кремле в понедельник, 4 декабря.

Российский лидер напомнил, что Россия и Германия на протяжении более полувека развивали прагматичное, деловое сотрудничество, которое приносило выгоду не только обоим государствам, но и всему Европейскому континенту. Энергетика, по словам Путина, всегда была привлекательной сферой двустороннего взаимодействия.

"Наша страна десятилетиями надёжно, без сбоев снабжала ФРГ по доступным, приемлемым ценам и экологически чистым газовым топливом, и нефтью, и другими энергетическими товарами, другим энергетическим сырьём. И это сотрудничество в буквальном смысле слова было подорвано в том числе диверсией на "Северных потоках", — указал глава российского государства.

Путин отметил, что "заморозка" отношений с Германией произошла не по инициативе России.