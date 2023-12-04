Путин рассказал, кто больше страдает от "заморозки" отношений России и Германии
Путин: Диверсия на "Северных потоках" подорвала сотрудничество России и Германии
"Замороженное" состояние отношений России и Германии невыгодно обеим странам, но прежде всего самому Берлину. Такое заявление сделал президент Владимир Путин на церемонии вручения верительных грамот новыми послами иностранных государств, которая проходит в Кремле в понедельник, 4 декабря.
Российский лидер напомнил, что Россия и Германия на протяжении более полувека развивали прагматичное, деловое сотрудничество, которое приносило выгоду не только обоим государствам, но и всему Европейскому континенту. Энергетика, по словам Путина, всегда была привлекательной сферой двустороннего взаимодействия.
"Наша страна десятилетиями надёжно, без сбоев снабжала ФРГ по доступным, приемлемым ценам и экологически чистым газовым топливом, и нефтью, и другими энергетическими товарами, другим энергетическим сырьём. И это сотрудничество в буквальном смысле слова было подорвано в том числе диверсией на "Северных потоках", — указал глава российского государства.
Путин отметил, что "заморозка" отношений с Германией произошла не по инициативе России.
"Такое "замороженное" состояние невыгодно ни нам, ни вам, но прежде всего, на мой взгляд, Германии", — заявил президент на церемонии, где присутствовал в том числе дипломат из Германии Александер Ламбсдорф.
Напомним, что "Северные потоки" были взорваны 26 сентября 2022 года. Американский журналист Сеймур Херш выяснил, что за организацией терактов стоят США. Он объяснил, как Белый дом заметал следы преступления. В самом Вашингтоне все обвинения отрицают. Официально до сих пор нет никаких выводов из хода следствия, которое проводят ФРГ, Дания и Швеция. Россию к расследованию не допускают.