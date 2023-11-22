Путин: Подрыв "Северных потоков" — вопиющий пример государственного терроризма

Подрыв газопроводов "Северный поток" и "Северный поток – 2" является вопиющим примером государственного терроризма. Об этом заявил президент России Владимир Путин, выступая по видеосвязи на внеочередном онлайн-саммите "Группы двадцати" (G20).

"Негативный эффект продолжают оказывать неправомерные ограничения в сфере торговли, ангажированная климатическая повестка некоторых стран в угоду укреплению собственной конкурентоспособности. Чтобы устранить конкурентов, получить преимущества, используются в том числе недобросовестные методы конкурентной борьбы", — подчеркнул Путин.