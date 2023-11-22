Путин: Подрыв "Северных потоков" — вопиющий пример государственного терроризма
Подрыв газопроводов "Северный поток" и "Северный поток – 2" является вопиющим примером государственного терроризма. Об этом заявил президент России Владимир Путин, выступая по видеосвязи на внеочередном онлайн-саммите "Группы двадцати" (G20).
"Негативный эффект продолжают оказывать неправомерные ограничения в сфере торговли, ангажированная климатическая повестка некоторых стран в угоду укреплению собственной конкурентоспособности. Чтобы устранить конкурентов, получить преимущества, используются в том числе недобросовестные методы конкурентной борьбы", — подчеркнул Путин.
Глава государства пояснил, что имеет в виду в том числе не только разрушение транспортно-логистических цепочек и каналов международных расчётов, но и акты государственного терроризма. Например, вопиющим примером этого является подрыв "Северных потоков".
Напомним, что "Северные потоки" были взорваны 26 сентября 2022 года. Американский журналист Сеймур Херш выяснил, что за организацией терактов стоят США. Он объяснил, как Белый дом заметал следы преступления. В самом Вашингтоне все обвинения отрицают. Официально до сих пор нет никаких выводов из хода следствия, которое проводят ФРГ, Дания и Швеция. Россию к расследованию не допускают.
ТАСС / Пресс-служба президента РФ / Михаил Климентьев