Хотят спустить "на тормозах": Россия свернула работу над проектом СБ ООН по "Северным потокам"

Россия свернула работу над проектом председателя Совета Безопасности Организации Объединённых наций (СБ ООН) по расследованию подрыва газопроводов "Северный поток" и "Северный поток – 2". Об этом сообщило Министерство иностранных дел РФ.

"Главный аргумент западников — совету незачем вмешиваться в проведение национальных расследований Германии, Дании и Швеции. Однако за прошедший год эти страны так и не представили международному сообществу даже предварительных результатов и отказываются от сотрудничества с понёсшими ущерб государствами", — подчеркнули в дипломатическом ведомстве.

В МИД отметили, что страны Запада оказались не готовы к серьёзной работе, а пытаются найти возможность спустить всё "на тормозах". В подобных условиях Москва вынуждена свернуть работу над проектом. Вместе с тем Россия намерена продолжить привлекать внимание мирового сообщества к данной проблеме.