Хотят спустить "на тормозах": Россия свернула работу над проектом СБ ООН по "Северным потокам"
МИД РФ: Россия свернула работу над проектом СБ ООН по "Северным потокам"
Россия свернула работу над проектом председателя Совета Безопасности Организации Объединённых наций (СБ ООН) по расследованию подрыва газопроводов "Северный поток" и "Северный поток – 2". Об этом сообщило Министерство иностранных дел РФ.
"Главный аргумент западников — совету незачем вмешиваться в проведение национальных расследований Германии, Дании и Швеции. Однако за прошедший год эти страны так и не представили международному сообществу даже предварительных результатов и отказываются от сотрудничества с понёсшими ущерб государствами", — подчеркнули в дипломатическом ведомстве.
В МИД отметили, что страны Запада оказались не готовы к серьёзной работе, а пытаются найти возможность спустить всё "на тормозах". В подобных условиях Москва вынуждена свернуть работу над проектом. Вместе с тем Россия намерена продолжить привлекать внимание мирового сообщества к данной проблеме.
Напомним, 26 сентября, в годовщину теракта на "Северных потоках", Россия в ходе брифинга Совбеза ООН анонсировала подготовку проекта заявления председателя СБ по данному вопросу. Первый заместитель постоянного представителя РФ при всемирной организации Дмитрий Полянский тогда отмечал, что Москва будет наблюдать за действиями западных коллег, которые они предпримут во избежание "выражения советом чёткой позиции в этой связи".
Песков призвал внимательно отнестись к заявлению США о цели задушить российский газовый проект "Арктик СПГ – 2"
Напомним, что "Северные потоки" были взорваны 26 сентября 2022 года. Американский журналист Сеймур Херш выяснил, что за организацией терактов стоят США. Он объяснил, как Белый дом заметал следы преступления. В самом Вашингтоне все обвинения отрицают. Официально до сих пор нет никаких выводов из хода следствия, которое проводят ФРГ, Дания и Швеция. Россию к расследованию не допускают.
ТАСС / Софья Сандурская