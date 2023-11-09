Небензя: Россия не допустит, чтобы в мире забыли о подрыве "Северных потоков"
Российские власти не допустят того, чтобы мировое сообщество забыло о подрыве "Северных потоков". Об этом по итогам заседания СБ ООН по данному вопросу заявил постоянный представитель РФ при всемирной организации Василий Небензя.
По его словам, всё более очевидными становятся намерения Коллективного Запада тянуть время расследования. Дипломат предположил, что таким образом западные страны пытаются заставить международное сообщество забыть об этих инцидентах, однако, как он подчеркнул, Россия этого не допустит.
"Мы приложим все усилия, чтобы Совет Безопасности ООН продолжал заниматься этим вопросом и чтобы теракт на "Северных потоках" был расследован должным образом", — заявил постпред.
В то же время диппредставитель сообщил, что в России глубоко обеспокоены тем, что спустя год после подрыва "Северных потоков" виновные в терактах не установлены.
"Российская Федерация глубоко обеспокоена тем фактом, что спустя год после атаки на "Северные потоки" мы до сих пор не имеем никакой конкретной информации о расследованиях <…>, не говоря уже о каких-либо их выводах", — декларировал Небензя.
Напомним, что "Северные потоки" были взорваны 26 сентября 2022 года. Американский журналист Сеймур Херш выяснил, что за организацией терактов стоят США. Он объяснил, как Белый дом заметал следы преступления. В самом Вашингтоне все обвинения отрицают. Официально до сих пор нет никаких выводов из хода следствия, которое проводят ФРГ, Дания и Швеция. Россию к расследованию не допускают.
t.me / Постпредство России при ООН