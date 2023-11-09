Небензя: Россия не допустит, чтобы в мире забыли о подрыве "Северных потоков"

Российские власти не допустят того, чтобы мировое сообщество забыло о подрыве "Северных потоков". Об этом по итогам заседания СБ ООН по данному вопросу заявил постоянный представитель РФ при всемирной организации Василий Небензя.

По его словам, всё более очевидными становятся намерения Коллективного Запада тянуть время расследования. Дипломат предположил, что таким образом западные страны пытаются заставить международное сообщество забыть об этих инцидентах, однако, как он подчеркнул, Россия этого не допустит.

"Мы приложим все усилия, чтобы Совет Безопасности ООН продолжал заниматься этим вопросом и чтобы теракт на "Северных потоках" был расследован должным образом", — заявил постпред.

В то же время диппредставитель сообщил, что в России глубоко обеспокоены тем, что спустя год после подрыва "Северных потоков" виновные в терактах не установлены.