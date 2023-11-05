Глава Конституционного суда назвал отказ Запада расследовать взрывы "Потоков" антидемократизмом
Глава КС Зорькин: Отказ Запада расследовать взрывы "Потоков" — правовой нигилизм
Западные страны своим отказом расследовать взрывы на газопроводах "Северный поток" и "Северный поток – 2" показывают антидемократизм и пренебрежение Россией на мировой арене, заявил председатель Конституционного суда РФ Валерий Зорькин.
Он отметил, что западные страны просто прикрываются разговорами о конфликте ценностей, который якобы лежит в противостоянии России и Запада.
"Именно антидемократизм и разрушительство как самые выразительные формы правового нигилизма мы и наблюдаем сейчас в сфере международных отношений, когда России отказывают не просто в равном отношении на международной арене, но даже отказывают в расследовании взорванных "Потоков", трубопроводов, которые, совершенно ясно даже по признанию зарубежных аналитиков, были подорваны, и даже называется, кем были подорваны", — отметил Зорькин во время марафона общества "Знание" в рамках выставки-форума "Россия".
Он рассказал, что Запад ворует у РФ резервы, пренебрегая правом собственности, а также пытается задавить экономическими санкциями и ведёт недобросовестную экономическую конкуренцию, а "подконтрольные журналисты развязывают антироссийский нацизм".
Напомним, "Северные потоки" были взорваны 26 сентября 2022 года. Американский журналист Сеймур Херш выяснил, что за организацией терактов стоят США. В самом Вашингтоне все обвинения отрицают. В годовщину подрыва Херш написал, что США решились на подобные диверсии из-за опасений потерять своё влияние в Германии и Западной Европе на фоне поставок дешёвого российского газа. Он также детально объяснил, как Белый дом заметал следы преступления. Официально до сих пор нет никаких выводов из хода следствия, которое проводят ФРГ, Дания и Швеция. Россию к расследованию не допускают.
ТАСС / Михаил Климентьев