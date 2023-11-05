Глава Конституционного суда назвал отказ Запада расследовать взрывы "Потоков" антидемократизмом

"Именно антидемократизм и разрушительство как самые выразительные формы правового нигилизма мы и наблюдаем сейчас в сфере международных отношений, когда России отказывают не просто в равном отношении на международной арене, но даже отказывают в расследовании взорванных "Потоков", трубопроводов, которые, совершенно ясно даже по признанию зарубежных аналитиков, были подорваны, и даже называется, кем были подорваны", — отметил Зорькин во время марафона общества "Знание" в рамках выставки-форума "Россия".