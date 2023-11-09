Госдеп США заявил о цели задушить российский газовый проект "Арктик СПГ – 2"

Целью США является прекращение существования российского проекта "Арктик СПГ – 2", реализующего строительство завода по сжижению природного газа. Об этом на на слушаниях в Комитете по иностранным делам Сената Конгресса США заявил помощник госсекретаря США по вопросам энергоресурсов Джеффри Пайатт.

"На прошлой неделе мы ввели новые санкции против проекта "Арктик СПГ –2"... Наша цель — задушить его", — сказал он.

Сотрудник американского дипведомства добавил, что координатор санкций Госдепартамента ведёт "критически важную работу по закручиванию гаек" в тесной координации с Управлением контроля за иностранными активами (OFAC). По словам Пайатта, США делают всё возможное, чтобы снизить доходы России от экспорта нефти и газа. Для этого Вашингтон задействует два механизма — ускорение энергетического перехода во всём мире и ввод санкций, как во взаимодействии "Группы семи" (G7), так и за её пределами.

2 ноября американский Минфин включил ООО "Акртик СПГ – 2" в свой санкционный список. 31 января 2024 года установлено крайним сроком для завершения сделок с российской компанией.