Госдеп США заявил о цели задушить российский газовый проект "Арктик СПГ – 2"
Целью США является прекращение существования российского проекта "Арктик СПГ – 2", реализующего строительство завода по сжижению природного газа. Об этом на на слушаниях в Комитете по иностранным делам Сената Конгресса США заявил помощник госсекретаря США по вопросам энергоресурсов Джеффри Пайатт.
"На прошлой неделе мы ввели новые санкции против проекта "Арктик СПГ –2"... Наша цель — задушить его", — сказал он.
Сотрудник американского дипведомства добавил, что координатор санкций Госдепартамента ведёт "критически важную работу по закручиванию гаек" в тесной координации с Управлением контроля за иностранными активами (OFAC). По словам Пайатта, США делают всё возможное, чтобы снизить доходы России от экспорта нефти и газа. Для этого Вашингтон задействует два механизма — ускорение энергетического перехода во всём мире и ввод санкций, как во взаимодействии "Группы семи" (G7), так и за её пределами.
2 ноября американский Минфин включил ООО "Акртик СПГ – 2" в свой санкционный список. 31 января 2024 года установлено крайним сроком для завершения сделок с российской компанией.
"Арктик СПГ – 2" — проект "Новатэк" по добыче природного газа и по производству сжиженного природного газа на Гыданском полуострове (север Западно-Сибирской равнины, часть Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО) и Красноярского края).
А 8 ноября состоялось закрытое заседание Совета Безопасности ООН по подрывам российских газопроводов "Северный поток" и "Северный поток — 2". Теракты произошли в сентябре прошлого года. Американский журналист Сеймур Херш выяснил, что за организацией терактов стоят США. Согласно его данным, опубликованным в годовщину подрыва, Штаты решились на подобные диверсии из-за опасений потерять своё влияние в Германии и Западной Европе на фоне поставок дешёвого российского газа. Он также детально объяснил, как Белый дом заметал следы преступления. Официальных выводов следствия по делу до сих пор нет. Его проводят ФРГ, Дания и Швеция, которые не допускают Россию к расследованию.
ТАСС / Станислав Красильников