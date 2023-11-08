СБ ООН в среду проведёт закрытое заседание по диверсиям на "Северных потоках"
Газоприёмная станция газопровода "Северный поток – 2" в Любмине на северо-востоке Германии. Обложка © ТАСС / EPA / HANNIBAL HANSCHKE
Совет Безопасности ООН в среду, 8 ноября, проведёт закрытое заседание по диверсиям на российских газопроводах "Северный поток" и "Северный поток – 2". Программу заседаний распространило постпредство Бразилии.
Согласно документу, обсуждение на Совбезе запросила Москва.
Напомним, "Северные потоки" были взорваны 26 сентября 2022 года. Американский журналист Сеймур Херш выяснил, что за организацией терактов стоят США. В самом Вашингтоне все обвинения отрицают. Согласно новым данным Херша, опубликованным в годовщину подрыва, Штаты решились на подобные диверсии из-за опасений потерять своё влияние в Германии и Западной Европе на фоне поставок дешёвого российского газа. Он также детально объяснил, как Белый дом заметал следы преступления. Официальных выводов следствия по делу до сих пор нет. Его проводят ФРГ, Дания и Швеция, которые не допускают Россию к расследованию.