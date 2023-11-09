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9 ноября, 18:19

Песков призвал внимательно отнестись к заявлению США о цели задушить российский газовый проект "Арктик СПГ – 2"

Песков: Стоит обратить внимание на заявления США об уничтожении "Арктик СПГ – 2"

Миру необходимо обратить внимание на высказывание власти США по поводу ликвидации проекта "Арктик СПГ – 2" с учётом прецедента с "Северными потоками". Такое мнение выразил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Он напомнил о словах американского президента Джо Байдена, который заявлял, что Соединённые Штаты ликвидируют "Северные потоки", а через какое-то время газопроводы были взорваны.

"Думаю, что и мировой общественности следует обратить внимание на эти слова, потому что опять речь идёт о посягательствах на очень важный энергопроект", — подчеркнул представитель Кремля в эфире телеканала "Россия-1".

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Ранее помощник госсекретаря США по вопросам энергоресурсов Джеффри Пайетт заявил, что страна стремится прекратить существование российского проекта "Арктик СПГ – 2", который реализует строительство завода по сжижению природного газа. По его словам, Америка делает всё возможное для того, чтобы снизить доходы Москвы от экспорта нефти и газа.

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Arcticspg.ru

Никита Осипов
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