Россия распространила заявление СБ ООН по подрыву "Северных потоков"

Россия распространила проект заявления председателя Совбеза ООН по подрыву на газопроводах "Северный поток" и "Северный поток – 2". Об этом в телеграм-канале рассказал первый заместитель постоянного представителя РФ при всемирной организации Дмитрий Полянский.

"Как мы и анонсировали на нашем заседании по подрыву "Северных потоков" 26 сентября, сегодня мы распространили проект заявления председателя СБ ООН по этому теракту", — сообщил Полянский.