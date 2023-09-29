Россия распространила заявление СБ ООН по подрыву "Северных потоков"
Полянский: Россия распространила в СБ ООН проект заявления по "Северным потокам"
Россия распространила проект заявления председателя Совбеза ООН по подрыву на газопроводах "Северный поток" и "Северный поток – 2". Об этом в телеграм-канале рассказал первый заместитель постоянного представителя РФ при всемирной организации Дмитрий Полянский.
"Как мы и анонсировали на нашем заседании по подрыву "Северных потоков" 26 сентября, сегодня мы распространили проект заявления председателя СБ ООН по этому теракту", — сообщил Полянский.
По его словам, российская сторона будет наблюдать за действиями западных коллег, которые они предпримут во избежание "выражения советом чёткой позиции в этой связи".
Напомним, "Северные потоки" были взорваны 26 сентября 2022 года. Американский журналист Сеймур Херш выяснил, что за организацией терактов стоят США. В самом Вашингтоне все обвинения отрицают. В годовщину подрыва Херш написал, что США решились на подобные диверсии из-за опасений потерять своё влияние в Германии и Западной Европе на фоне поставок дешёвого российского газа. Он также детально объяснил, как Белый дом заметал следы преступления. Официально до сих пор нет никаких выводов из хода следствия, которое проводят ФРГ, Дания и Швеция. Россию к расследованию не допускают.
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