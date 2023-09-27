Сейсмологи заявили, что взрывов на "Северных потоках" было четыре, а не два

Газопроводы "Северный поток" и "Северный поток – 2" были взорваны четыре раза во время диверсии в прошлом году, тогда как ранее говорилось о двух подрывах. Об этом пишет британская газета The Guardian , ссылаясь на специалистов из Норвежского института сейсмических наблюдений Norsar.

По их данным, 26 сентября 2022 года сначала прозвучал взрыв в 02:03:24 по местному времени, затем — в 19:03:50, третий подрыв произошёл через семь секунд после второго, а четвёртый зафиксирован ещё через девять секунд. Сейсмологи отметили, что второй и третий взрывы произошли в 220 метрах друг от друга, а четвёртый — в нескольких километрах к юго-западу от второго. Следовательно, один подрыв был к юго-востоку от датского острова Борнхольм, остальные — в северо-восточном направлении от него.