Сейсмологи заявили, что взрывов на "Северных потоках" было четыре, а не два
Guardian: Норвежские учёные зафиксировали четыре взрыва на "Северных потоках"
Газопроводы "Северный поток" и "Северный поток – 2" были взорваны четыре раза во время диверсии в прошлом году, тогда как ранее говорилось о двух подрывах. Об этом пишет британская газета The Guardian, ссылаясь на специалистов из Норвежского института сейсмических наблюдений Norsar.
По их данным, 26 сентября 2022 года сначала прозвучал взрыв в 02:03:24 по местному времени, затем — в 19:03:50, третий подрыв произошёл через семь секунд после второго, а четвёртый зафиксирован ещё через девять секунд. Сейсмологи отметили, что второй и третий взрывы произошли в 220 метрах друг от друга, а четвёртый — в нескольких километрах к юго-западу от второго. Следовательно, один подрыв был к юго-востоку от датского острова Борнхольм, остальные — в северо-восточном направлении от него.
Учёные допускают, что взрывов на газопроводе могло быть гораздо больше. Как пишет The Guardian, результаты сейсмологических исследований приложат к следственным документам по делу о диверсии.
Напомним, "Северные потоки" были взорваны 26 сентября 2022 года. Американский журналист Сеймур Херш выяснил, что за организацией терактов стоят США. В самом Вашингтоне все обвинения отрицают. В годовщину подрыва Херш написал, что США решились на подобные диверсии из-за опасений потерять своё влияние в Германии и Западной Европе на фоне поставок дешёвого российского газа. Он также детально объяснил, как Белый дом заметал следы преступления. Официально до сих пор нет никаких выводов из хода следствия, которое проводят ФРГ, Дания и Швеция. Россию к расследованию не допускают.
Getty Images / Handout / Swedish Coast Guard