Власти США пошли на подрыв "Северных потоков", чтобы не утратить своего влияния на Европу, нуждающуюся в российских энергоресурсах. Об этом заявил постпред России при ООН Василий Небензя на заседании Совета Безопасности международной организации.

"Не сомневаюсь, что сегодня мы вновь услышим от западных коллег, что Россия, мол, отвлекает совет от более серьёзных проблем, настаивая на обсуждении теракта в отношении "Северных потоков". Их тактика немудрена и понятна: тянуть резину сколько получится, в идеале ещё год, два, три, а потом констатировать, что за давностью лет расследование уже невозможно", — объяснил дипломат.

По его словам, выгораживать "заокеанского старшего брата" — Соединённые Штаты — пытаются Германия, Дания и Швеция, в результате у следователей "связаны руки и закрыты глаза". Но попытки замять расследование этого "возмутительного преступного акта" обречены на провал.