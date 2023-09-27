Небензя озвучил цель подрыва "Северных потоков"
Небензя: США подорвали "Северные потоки" ради сохранения своего влияния в Европе
Власти США пошли на подрыв "Северных потоков", чтобы не утратить своего влияния на Европу, нуждающуюся в российских энергоресурсах. Об этом заявил постпред России при ООН Василий Небензя на заседании Совета Безопасности международной организации.
"Не сомневаюсь, что сегодня мы вновь услышим от западных коллег, что Россия, мол, отвлекает совет от более серьёзных проблем, настаивая на обсуждении теракта в отношении "Северных потоков". Их тактика немудрена и понятна: тянуть резину сколько получится, в идеале ещё год, два, три, а потом констатировать, что за давностью лет расследование уже невозможно", — объяснил дипломат.
По его словам, выгораживать "заокеанского старшего брата" — Соединённые Штаты — пытаются Германия, Дания и Швеция, в результате у следователей "связаны руки и закрыты глаза". Но попытки замять расследование этого "возмутительного преступного акта" обречены на провал.
"Россия в ближайшее время внесёт проект заявления председателя СБ ООН по подрывам "Северных потоков". <...> Рассчитываем на поддержку всех тех, кто понимает, что в противном случае стать жертвой подобной атаки, совершённой опьянённым чувством собственной безнаказанности государством, может любая страна", — сказал Небензя.
Напомним, "Северные потоки" были взорваны 26 сентября 2022 года. Американский журналист Сеймур Херш выяснил, что за организацией терактов стоят США. В самом Вашингтоне все обвинения отрицают. В годовщину подрыва Херш написал, что США решились совершить диверсии на газопроводах из-за опасений потерять своё влияние в Германии и Западной Европе на фоне поставок дешёвого российского газа. Он также детально объяснил, как Белый дом заметал следы преступления. Официально до сих пор нет никаких выводов из хода следствия, которое проводят ФРГ, Дания и Швеция. Россию к расследованию не допускают.
AP / TASS / Yuki Iwamura