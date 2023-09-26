Захарова сравнила расследование Херша по "Северным потокам" с Уотергейтским скандалом

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова напомнила об Уотергейтском скандале, комментируя ситуацию с ходом расследования подрывов на "Северных потоках" и новыми обвинениями американского журналиста Сеймура Херша в адрес Белого дома.

"Расследование Херша круче Уотергейта. Так глубоко американские президенты ещё не заходили. Администрация Байдена обязана дать обстоятельный ответ по всем пунктам", — написала она в телеграм-канале.