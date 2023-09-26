Захарова сравнила расследование Херша по "Северным потокам" с Уотергейтским скандалом
Захарова ждёт объяснений США по всем пунктам расследования Херша по "Потокам"
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова напомнила об Уотергейтском скандале, комментируя ситуацию с ходом расследования подрывов на "Северных потоках" и новыми обвинениями американского журналиста Сеймура Херша в адрес Белого дома.
"Расследование Херша круче Уотергейта. Так глубоко американские президенты ещё не заходили. Администрация Байдена обязана дать обстоятельный ответ по всем пунктам", — написала она в телеграм-канале.
Так называемый Уотергейтский скандал произошёл в 70-ые годы прошлого века и закончился отставкой президента страны Ричарда Никсона. Он стал самым серьёзным политическим кризисом в истории США.
Напомним, "Северные потоки" взорваны 26 сентября 2022 года. Американский журналист Сеймур Херш провёл расследование и выяснил, что за организацией терактов стоят США. В самом Вашингтоне все обвинения отрицают. Сегодня Херш уточнил в своей публикации, что США решились совершить диверсии на газопроводах из-за опасений потерять своё влияние в Германии и Западной Европе на фоне поставок дешёвого российского газа. Он также детально описал, как Белый дом заметал следы преступления. Официально до сих пор нет никаких выводов из хода следствия, которое проводят ФРГ, Дания и Швеция. Россию к расследованию не допускают.
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